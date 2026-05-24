Denuncian la ocupación ilegal de un local municipal en el barrio Miraflores de San Lorenzo

Habitantes del barrio Miraflores de la ciudad de San Lorenzo denunciaron la ocupación ilegal de un local donde funcionaba la Unidad de Salud Familiar (USF). El lugar se encuentra sobre la calle Santa Fe, entre las calles Igualdad y Renacer, del barrio Miraflores de la localidad sanlorenzana.

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La ocupante ilegal sería aparentemente Juana Evangelista Gutiérrez Meza, según las denuncias. Explicaron que no existe documento que acredite que Gutiérrez y su familia puedan residir en el lugar, ocupar el espacio o utilizar los servicios básicos.

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La mujer años atrás había acordado ser la casera y cuidar del lugar a cambio de la limpieza de todo el terreno y de las instalaciones de la nueva USF, que se encuentra en la parte superior del terreno. Este acuerdo lo había hecho entre 2023 y 2024 con una administración de la USF, según explicaron los pobladores de la zona.

Sin embargo, la nueva administración no habría renovado el acuerdo, por lo que los vecinos exigen que la familia abandone el lugar para que el espacio sea utilizado para actividades de la comunidad.

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Uno de los denunciantes, Darío Fleitas, dijo que exigen que la mujer y sus familiares abandonen el lugar, ya que no se trata de una persona insolvente. “Sabemos que ella trabaja, que gana un salario mayor a G. 4.000.000 y que es empleada en una empresa cercana al barrio. Además, su esposo le habría alquilado un lugar como vivienda”, refirió.

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Mencionaron, además, que la mujer fue notificada en la USF sobre una resolución municipal dictada como medida de urgencia para recuperar el lugar. La resolución fue homologada por el intendente de la ciudad, Felipe Salomón (ANR-HC), quien busca ser reelecto en el cargo.

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El denunciante, Darío Fleitas, advirtió que, de no solucionarse el conflicto, iniciará una denuncia penal ante la Fiscalía de San Lorenzo para avanzar con el pedido, de manera que la Municipalidad pueda tener más fuerza para ejecutar la solución vigente.