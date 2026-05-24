Multitudinaria fiesta patronal en honor al Espíritu Santo reunió a miles de personas en Villarrica

Las actividades arrancaron a las 09:00 con la participación de la Escuela Municipal de Artes, a través del taller de canto dirigido por la profesora Alba María Vázquez Duarte, donde niños y jóvenes interpretaron conocidas músicas paraguayas como “Qué linda es mi bandera”, “A Villarrica”, “Ykua Pytã”, “Bravo Paraguay” y “Acuarela Paraguaya”. Las presentaciones fueron ampliamente aplaudidas por el público presente.

Posteriormente, el escenario principal recibió a destacados elencos de danza de la ciudad. La Escuela Municipal de Danza de Villarrica, una de las instituciones artísticas más emblemáticas del departamento y que actualmente cuenta con unas 320 alumnas, presentó la obra “Encanto de las Botelleras”, bajo la dirección de la profesora Lourdes Bernal. También se presentó el elenco municipal Jeroky ha Vy’a, dirigido por la profesora Pamela Melgarejo, con la obra “Fiesta de mi Tierra”.

Otro de los momentos más celebrados fue la participación del Elenco Folklórico Arriero Katupyry, agrupación independiente fundada en 2024 y dirigida por el profesor Sergio Decoud, que desplegó un show cargado de energía y tradición paraguaya con la obra “Nacido entre amigos”.

La fiesta continuó con el tradicional espectáculo de jinetes y amazonas del Guairá, además de la presencia de clubes de jinetes del departamento y del país, que dieron un importante atractivo a la jornada patronal.

En el sector musical también se destacaron las actuaciones de José Ignacio Paredes, ganador del concurso “Purahei a Villarrica”, el Ensamble Musical de la Escuela Municipal de Artes, el grupo Amigos del Arpa y la agrupación Los Merry Makers, que animaron el evento hasta horas de la tarde.

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El cierre estuvo a cargo del show final de Ka’i ha Lucerito, que puso el broche festivo a una celebración que combinó religiosidad, tradición y cultura popular en el corazón de Villarrica.

Los organizadores resaltaron la masiva concurrencia registrada durante toda la jornada y señalaron que la fiesta patronal del Espíritu Santo continúa consolidándose como uno de los eventos culturales y religiosos más importantes del departamento del Guairá.