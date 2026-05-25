Crisis en el Abasto: Bello cambia a director por otro leal a Cappello, dicen

El intendente de Asunción, Luis Bello (ANR-HC), designó al abogado Ricardo Daniel Tellez Ruiz Díaz como nuevo director del Mercado de Abasto de Asunción, en reemplazo de Carlos García. El nombramiento se conoce tras sucesivas manifestaciones de permisionarios que denuncian hechos de corrupción. Los comerciantes reclaman el cese de desalojos forzosos y supuestos pedidos de coimas siderales dentro del predio municipal.

La movida de piezas se dio a conocer casi un mes después de que la Junta Municipal de Asunción aprobara la intervención de la cuestionada dependencia comercial. La concejala Rosanna Rolón (ANR-independiente) había denunciado públicamente que, bajo la administración de Bello, el concejal con permiso y actual secretario privado presidencial, Jorge “Turi” Cappello (ANR-cartista), opera como el “nuevo dueño” del Abasto.

Lea más: Intervención del Mercado de Abasto: Turi Cappello, su “nuevo propietario”, denuncian

Las graves denuncias que forzaron esta crisis administrativa cobraron fuerza a mediados de abril con acusaciones directas de los propios afectados. Los permisionarios expusieron un esquema de supuestas coimas donde se exigían sumas millonarias de dinero bajo amenaza de desalojos irregulares.

Fuentes internas de la Municipalidad de Asunción vinculan políticamente al nuevo director con el equipo de Cappello. Este alineamiento se respalda con el archivo de las redes sociales del funcionario, quien al menos hasta el año 2022, Tellez acompañaba al concejal con permiso en la interna del Partido Colorado.

¿Quién es el nuevo director del Mercado de Abasto?

El perfil laboral del nuevo director revela que es un antiguo funcionario de la Comuna asuncena, donde ingresó en el año 2014. Su primer cargo dentro de la estructura municipal fue el de Juez de Faltas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Mercado de Abasto: temen que Luis Bello frene la intervención

Según los datos oficiales de la planilla de salarios de la Junta Municipal de Asunción, Tellez figura con rango de director. En el último reporte publicado en el portal de transparencia pública, correspondiente a marzo de 2026, percibe un ingreso mensual de G. 18.387.524.

En la misma planilla de salarios públicos correspondientes a marzo de 2026 aparece registrada su hermana, Eugenia Soledad Tellez Ruiz Díaz, quien figura en los registros bajo el cargo específico de “asistente”. Por dicha función, la hermana del nuevo director percibe una remuneración mensual de G. 3.733.790.

¿Qué pasó con el pedido de intervención?

Con respecto al cambio de autoridades en el Abasto, la concejala Rosanna Rolón señaló como una medida positiva la salida de Carlos García. Sin embargo, la legisladora advirtió sobre la necesidad de que el nuevo director demuestre verdadera independencia de los sectores denunciados. La edil remarcó que el reemplazo no debe significar una continuidad de las irregularidades previas.

Lea más: Piden intervención del Abasto por desalojos y supuestos pedidos siderales de dinero

“Ojalá no sea del mismo equipo y que se pueda hacer una auditoría, una revisión de los documentos”, expresó de forma tajante la concejala Rolón. La misma insistió en fiscalizar el estado de los contratos de permisionarios, la supuesta reventa ilegal de casillas y el destino de los fondos.

Rolón dijo que todavía aguardan la comunicación de la Intendencia respecto al proceso de intervención, aprobada por la Junta Municipal a fines de abril, con el que esperan se pueda transparentar la gestión tras años de denuncias de recaudación paralela.