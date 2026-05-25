Proceso contra chofer de Bolt por mortal agresión cambia de homicidio doloso a culposo

El incidente de cambio de calificación planteado por la defensa del chofer de Bolt Cristian Eduardo Jaime Narváez, procesado por la agresión que ocasionó la muerte al pasajero Arnaldo Ramón Grance Coronel, de 44 años, fue admitido parcialmente por la jueza de Garantías N° 5 de la Capital Diana Carvallo, quien modificó el tipo penal de homicidio doloso por el hecho punible de homicidio culposo.

La magistrada atendió el incidente que presentaron los abogados defensores, Carolina González y Víctor González; ya que dicho planteamiento tuvo la adhesión de la fiscala María del Carmen Palazón, quien concluyó que luego del examen objetivo y riguroso de la prueba colectada hasta esta etapa de la investigación, no se hallan reunidos los presupuestos típicos que exige el artículo 105 del Código Penal Paraguayo para la configuración del homicidio doloso.

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“La carpeta fiscal documenta que el señor Cristian Eduardo Jaime Narváez sufrió lesiones en el rostro y la boca como consecuencia de las agresiones recibidas en el interior del vehículo. Este extremo, acreditado por la atención médica recibida en el Hospital Distrital de Trinidad, evidencia que el contexto fue de mutua agresión, lo que robustece la hipótesis culposa y descarta la presencia de dolo homicida”, resaltó la agente del Ministerio Público al contestar el incidente de la defensa.

El Art. 105 del Código Penal, que tipifica el homicidio doloso, establece una pena que va desde los 5 años hasta los 20 años de cárcel; mientras que el Art. 107 del mismo cuerpo legal, tipifica el homicidio culposo, sancionando al que por acción culposa (inobservancia del cuidado debido) causara la muerte de otro, con una pena de hasta 5 años de cárcel o multa.

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Jueza ratificó proceso por omisión de auxilio

La defensa del chofer de Bolt Cristian Eduardo Jaime Narváez también planteó la exclusión del tipo penal de omisión de auxilio, con el argumento de que el imputado se retiró debido a la extrema tensión y que desconocía que el pasajero había fallecido en el acto, luego de agresión.

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Sin embargo, la fiscala María del Carmen Palazón pidió rechazar este incidente señalando que “el imputado fue el protagonista directo del hecho; propinó el golpe que produjo la caída de la víctima y se encontraba físicamente presente en el lugar. No puede argumentarse válidamente que ignorara la situación de quien yacía en el suelo a consecuencia de una agresión que él mismo ejecutó”, contestó la agente.

Luego de analizar las posturas de las partes, la jueza de Garantías resolvió mantener el tipo penal imputado, alegando que el procesado fue el protagonista directo del altercado, generó la situación de riesgo y estaba plenamente consciente de que la víctima quedó tendida e indefensa en el suelo.

La magistrada puntualiza que el deber de auxilio se activa de inmediato ante el peligro evidente y no exige conocimientos médicos especializados; y señala además que bastaba con que el conductor llamara a los servicios de emergencia o alertara a los terceros que estaban en las inmediaciones antes de marcharse.

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Muerte tras agresión de chofer de Bolt

El hecho investigado ocurrió la noche del pasado 1 de mayo, cerca de las 23:40, sobre las calles Marcelino Pérez casi 25 de Noviembre del barrio Mburucuyá de Asunción, cuando el vehículo de la plataforma Bolt llegó a destino.

Cámaras de seguridad captaron el momento en que la esposa de la víctima ayudaba a Arnaldo Ramón Grace Coronel a descender del automóvil. Sin embargo, en un movimiento repentino, el conductor descendió del rodado y, sin mediar palabras, lo atacó a golpes.

Uno de los impactos provocó que la víctima cayera de espaldas y golpeara violentamente la cabeza contra el empedrado, lo que derivó en su muerte casi inmediata.

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Tras la agresión en contra del pasajero, el sospechoso huyó del lugar, dejando a familiares y vecinos que intentaron auxiliar al hombre, quien ya no presentaba signos vitales.

Horas después, el supuesto agresor se presentó en sede policial, donde finalmente fue reconocido como el presunto autor del hecho y quedó detenido.