A casi un año del crimen, fijan juicio para el principal sospechoso de asesinar a María Fernanda Benítez

El Tribunal de Sentencia está compuesto por la jueza Andrea Concepción Riquelme Mendoza y los miembros titulares, jueces Víctor Vera Valloud y Luis Alberto Obelar. La fecha establecida para el juzgamiento se da un día antes de cumplirse exactamente un año de la desaparición y asesinato de la joven, caso que conmocionó a todo el país.

La carátula judicial del caso es por supuesto hecho de violación de la patria potestad, feminicidio, violación de las normas de convivencia y aborto en grado de tentativa, hechos por los cuales el joven será juzgado por el Tribunal de Sentencia.

Este jueves está previsto el tercer intento de inicio del juicio oral

De la misma forma, para las 8:00 de este jueves, está previsto el tercer intento de inicio del juicio oral y público para todos los adultos acusados en el caso de María Fernanda Benítez, luego de dos suspensiones anteriores por incidentes procesales.

Sobre la causa, son cinco los adultos imputados. Entre ellos se encuentran los padres del principal sospechoso, quienes afrontan cargos por supuesta simulación de hechos punibles y exposición al peligro en el tránsito terrestre, atendiendo a que habrían entregado la motocicleta utilizada por el adolescente para buscar a María Fernanda antes del crimen.

Asimismo, se encuentra imputado el abogado Franco Acosta Céspedes, sospechoso de haber proveído medicamentos abortivos al joven con el objetivo de suministrarlos a María Fernanda.

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También está imputado el suegro del principal sospechoso, debido a que presuntamente tenía conocimiento del hecho punible y no lo denunció ante las autoridades. Por último, se encuentra procesada en el caso Mikhaella Chiara Yasy Rolón Melgarejo, por incitación a cometer hechos punibles y otros delitos conexos.

El fiscal de la causa, Fermín Segovia, indicó que este jueves ya debería realizarse el inicio del juicio oral y público para los adultos procesados, pese a las dos ocasiones anteriores en que se presentaron chicanas jurídicas que terminaron dilatando el proceso.

Manifestó que la Fiscalía se mantiene tranquila porque considera que tarde o temprano todos los acusados deberán responder ante el Tribunal de Sentencia.

Segovia señaló además que tanto la Fiscalía como el Tribunal ya advirtieron a las partes sobre evitar nuevas maniobras dilatorias, atendiendo a que este tipo de acciones buscan perjudicar el normal desarrollo del juicio oral y público y constituyen incluso una violación a las disposiciones establecidas en el Código Procesal Penal.

Indicó igualmente que las partes se exponen a sanciones por parte del Tribunal en caso de volver a incurrir en incidentes dilatorios que afecten el avance del proceso judicial.

El caso entra en una etapa decisiva, a casi un año de un crimen ocurrido el 27 de mayo del año pasado y del hallazgo del cuerpo ocurrido el 31 del mismo mes, que conmocionó a Coronel Oviedo y que sigue generando expectativa en la ciudadanía.