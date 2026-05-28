Fraude en el CM: JEM despoja de fueros y enjuicia a jueza imputada

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) resolvió, en sesión ordinaria y por unanimidad, despojar de sus fueros e iniciar un enjuiciamiento por la presunta comisión de hecho punible contra Librada Beatriz Peralta Céspedes, jueza penal de Liquidación y Sentencia de Pedro Juan Caballero, imputada por el Ministerio Público.

La propuesta para dichas medidas procesales provino del ministro de la Corte, Manuel Dejesús Ramírez Cándia (vicepresidente 1°), quien además consideró que no correspondía el pedido de suspensión pues la máxima autoridad judicial inició una audiencia para decidir si corresponde o no dicha medida.

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La moción de Ramírez Candia tuvo el apoyo de los demás integrantes del órgano extrapoder, el ministro de la Corte César Antonio Garay Zuccolillo (vicepresidente 2°), el senador Mario Varela (ANR, disidente), el diputado Diego Cándia (ANR-HC), el diputado Derlis Maidana (ANR-HC), el consejero Enrique Berni y Alicia Pucheta (presidenta).

La semana pasada el fiscal Leonardi Guerrero había imputado a Peralta Céspedes por supuestamente utilizar un certificado de especialización en Derecho Procesal Penal falso para sumar puntos en un concurso en el Consejo de la Magistratura. La jueza penal de garantías Especializada en Crimen Organizado, Rosarito Montanía, había solicitado su desafuero el 20 de mayo último.

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