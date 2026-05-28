IPS: anuncian ampliación de la denuncia contra Jorge Brítez

Apenas horas después de que el Ministerio Público ordenara la apertura oficial de una causa penal contra el ex titular del Instituto de Previsión Social (IPS), Dr. Jorge Brítez, los abogados denunciantes confirmaron que presentarán una ampliación formal de la denuncia. Asimismo, solicitarán medidas cautelares de carácter urgente, entre ellas la prohibición de salir del país y el arraigo inmediato del exjefe previsional.

La reacción responde a fuertes versiones que indican que Jorge Brítez tendría planeado un viaje a los Estados Unidos para asistir al Mundial de fútbol. Sostienen que existe el peligro de que el investigado abandone el suelo paraguayo y no regrese para someterse al proceso judicial.

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El abogado José Bernis manifestó que la apertura de la causa penal por parte del Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón, es un paso positivo pero insuficiente si no se dictan medidas de contención de forma inmediata.

“Me preocupa de sobremanera porque hay versiones de que el expresidente va a viajar para irse al Mundial, y que no sea que viaje y no vuelva más al país”, alertó.

La ampliación que presentarán al Ministerio Público busca que los fiscales designados actúen con rapidez.

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El desglose de un “robo a cara descubierta” de G. 391.000 millones

La denuncia original, presentada el pasado 13 de mayo de 2026 por Bernis y la abogada María Muñoz, expone un perjuicio estimado en G. 391.000 millones mediante un esquema de licitaciones presuntamente teledirigidas para favorecer a un monopolio de empresas proveedoras, según reportó.

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El abogado calificó las adjudicaciones de la era Brítez como un “robo descomunal a cara descubierta”