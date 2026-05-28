Mafia de las tobilleras: autorizan extraer datos de celular de funcionaria judicial

El juez penal de garantías Especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú, autorizó la operación forense de extracción de datos de tres celulares incautados de Antonia Galeano, uno de la marca Xiaomi y dos Samsung. La mujer, funcionaria del Poder Judicial de San Lorenzo, está imputada por presuntamente negociar el pago de una coima en dinero a cambio de que se beneficie a un procesado con la tobillera electrónica.

Así, el magistrado dispuso que la diligencia se lleve a cabo a fin de buscar y extraer datos del archivo de mensajes de texto, entrantes, salientes, guardados, borradores, mensajes de voz; también archivos de aplicaciones como WhatsApp, Whatsapp bussines, Telegram, Signal, Facebook, Instagram, Tiktok; así como registros de llamadas pérdidas, recibidas, marcadas; además de la agenda telefónica, la tarjeta SIM, tarjeta de memoria y archivos multimedia.

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El magistrado estableció que el periodo de tiempo sobre el cual se hará la extracción, será del 1 de marzo al 4 de mayo, lapso en el que se habrían registrados los hechos de “negociación” de parte de Galeano con la familia del procesado a fin de que el último obtenga la tobillera electrónica.

Para la extracción de datos fue designado el suboficial mayor P. S. Licenciado Carlos Javier Orué Alcaraz, de San Lorenzo, para llevar a cabo la diligencia peticionada por la fiscala Yeimy Adle. En este marco fijó para el 8 de junio de 2026, a las 9:00, la audiencia para que el mismo preste juramento y asuma la labor forense, así lo dispuso en su Auto Interlocutorio (AI) N° 140 el juez Humberto Otazú.

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Al respecto, el magistrado señaló que “la información que eventualmente podría obtenerse con la diligencia solicitada podría ser relevante para la investigación y el esclarecimiento de los hechos investigados y, establecer posibles conexiones”.

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Exigió dinero a cambio de intermediar para obtener tobillera

La funcionaria judicial, Antonia Galeano, se desempeña como funcionaria de la Sección Estadística del Palacio de Justicia de San Lorenzo, Circunscripción Judicial de Central. La misma fue imputada por cohecho pasivo agravado (coima)y tráfico de influencias.

De acuerdo con los datos de la imputación fiscal, la funcionaria judicial Antonia Galeano se habría ofrecido como intermediaria ante los funcionarios del juzgado penal de garantías N° 1 de San Lorenzo, a cargo de María Elena Cañete, para que Marcelo Fabián Peña Mancuello, procesado por la Ley N° 1.340/88 sea beneficiado con la tobillera electrónica.

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La funcionaria de Estadística intervino porque es vecina de la casa donde se debía cumplir el arresto domiciliario.

En ese contexto, Galeano habría exigido la suma de G. 7.000.000 al padre de Marcelo Peña, Concepción Peña, bajo la promesa de que obtendría una medida más leve y el informe favorable por parte de la Oficina de Monitoreo de Dispositivos Electrónicos de Control (OMDEC), para que el mismo pueda contar con la tobillera electrónica.

El 27 de abril, Concepción Peña denunció un pedido de suma de dinero por parte de una funcionaria judicial, a cambio de que su hijo obtenga medidas menos gravosas a la prisión preventiva. Es así que, por medio del abogado Vicente Rodríguez, habían solicitado revisiones en las cuales se les negó el cambio de medida cautelar en varias ocasiones, y una nueva diligencia se fijó para el 21 de abril.

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Fue antes de que se lleve a cabo la primera audiencia de revisión que Galeano se ofreció para mediar. Por esta razón el padre del procesado fue hasta el domicilio de la funcionaria y le consultó si “eso tendría un costo” a lo que la mujer le dijo “nadie trabaja gratis”, pero que aún no sabía el precio. Al día siguiente, vía telefónica le indicó que debía entregar la suma de G. 6.000.000.

Funcionaria insistió en entrega de dinero

Un día antes de la audiencia, el denunciante le indicó a Galeano que no alcanzó a juntar el dinero requerido, que solo tenía G. 3.000.000, a lo que la funcionaria le habría aceptado el monto y manifestado que a la gente del juzgado les diría que a la tarde se les entregaría el saldo.

Sin embargo, el día de la diligencia, Antonia Galeano citó al padre del encausado a las 7:00, en un estacionamiento cercano al juzgado de San Lorenzo, al lado de una capilla para la entrega del dinero. Al llegar al lugar, Concepción Peña entregó a Galeano el dinero que estaba en una bolsa de colores con la inscripción “Feliz Cumpleaños”.

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Luego de eso, Peña fue hasta la oficina del juzgado. En la ocasión el abogado pidió el arresto domiciliario de Marcelo Peña, quien estaba en Tacumbú y la colocación de la tobillera electrónica. La jueza libró el oficio Nº 857 a la Oficina de Monitoreo de Dispositivos Electrónicos de Control (OMDEC) para la evaluación técnica de factibilidad, informe que debía remitirse en 24 horas.

Luego Antonia Galeano se comunicó nuevamente, vía telefónica, con el padre del procesado para pedirle la suma de G. 1.000.000 más para el personal técnico funcionarios del OMDEC, a cambio de enviar un informe positivo, de lo contrario la jueza rechazaría el pedido.

Al día siguiente, a las 11:24, se remitió al Juzgado el informe de la OMDEC por Nota N° 404/26 del 22 de abril, y el abogado defensor pidió una nueva audiencia de revisión de medidas que se fijó para el 24 de abril, cuando el juzgado otorgó el arresto domiciliario a Marcelo Peña.

Desde entonces, Antonia Galeano insistió al denunciante que entregue el saldo, es decir, los G. 4.000.000, de los cuales G. 3.000.000 eran para el juzgado y el G. 1.000.000 para funcionarios del Ministerio del Interior, supuestamente y según refiere el escrito de imputación.

Estas conversaciones habrían sido vía telefónica, a través de llamadas realizadas entre Antonia Galeano y el denunciante, quien con ayuda de sus familiares habría grabado las llamadas con uso de otros celulares. En base a esto se realizó el procedimiento de entrega vigilada.