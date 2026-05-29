Estos son los fiscales asignados por zona para la cobertura de las internas municipales

De cara a las próximas elecciones internas simultáneas de las organizaciones políticas, el Ministerio Público dispuso una reasignación funcional para atender posibles denuncias y causas vinculadas a delitos electorales. Según la disposición oficial, la cobertura se aplicará en los distritos del país donde se desarrollarán los comicios internos.

La decisión firmada por el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández apunta a que exista intervención fiscal inmediata si se presentan hechos con relevancia penal durante la jornada electoral.

De acuerdo con la Resolución N.° 1867, el titular del Ministerio Público estableció la competencia en materia de delitos electorales de los agentes fiscales designados, sin perjuicio de sus funciones actuales.

La resolución también establece que los agentes asignados deberán encontrarse de turno conforme al horario habilitado para los comicios internos, buscando asegurar presencia funcional mientras se desarrollen las votaciones.

Además, se prevé un mecanismo de ampliación de cobertura. La Fiscalía Adjunta queda habilitada para convocar a otros representantes fiscales si las exigencias así lo requieren.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: TSJE rechaza “absurdos” y “delirios” sobre máquinas de votación

Qué se elige el 7 de junio en las internas simultáneas

Las internas simultáneas previstas para el 7 de junio definirán candidaturas dentro de las organizaciones políticas para los cargos municipales de intendentes y miembros de juntas municipales, y de esta manera ordenar las postulaciones que competirán posteriormente en elecciones generales fijadas para octubre.

Lea más: Grave denuncia por presunta inscripción irregular de candidato sacude el ambiente político en Pilar