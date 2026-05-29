TSJE rechaza “absurdos” y “delirios” sobre máquinas de votación

Ayer, jueves, culminaron las revisiones técnicas por parte de los movimientos internos de los mayores partidos políticos de Paraguay de las máquinas de votación que serán utilizadas en las elecciones internas partidarias del próximo 7 de junio, en que las agrupaciones políticas elegirán a sus candidatos para los comicios municipales de octubre.

Además de elegir a sus candidatos para las municipales, algunas organizaciones como el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), el principal partido opositor del país, elegirán a sus nuevas autoridades partidarias.

Los tribunales electorales independientes del PLRA y de la Asociación Nacional Republicana (ANR, Partido Colorado) solicitaron al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) las jornadas de verificación que se realizaron esta semana ante el reclamo de movimientos internos de ambos partidos que exigían se les permita inspeccionar los dispositivos.

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Algunos sectores, como el movimiento Frente Radical del Partido Liberal –liderado por el senador Éver Villalba- han expresado preocupación por la posibilidad de que la información en los chips que incluye cada boleta de voto pueda ser adulterada y alegan que no se realizó una auditoría adecuada al código fuente del software con el que funcionan las máquinas, entre otros cuestionamientos.

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“Hicieron todas las pruebas que quisieron”

En conversación con ABC Cardinal este viernes, Carlos María Ljubetic, director de Procesos Electorales del TSJE, defendió la seguridad del proceso de votación y afirmó que las críticas de ciertos sectores a las máquinas están “contaminadas” por “intereses políticos”.

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Dijo que representantes de esos sectores han repetido teorías de posibles fraudes en los últimos días “no pudiendo demostrar ninguna” y que los técnicos de los movimientos “hicieron todas las pruebas que quisieron”.

“Delirio” sobre chips

Parte de la controversia en torno al proceso de votación gira en torno a los chips con los que están equipados las boletas de voto, en los que la máquina de votación registra el voto de cada ciudadano. El senador Éver Villalba presentó ayer la teoría de que esos chips tienen la capacidad de almacenar más de un voto.

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Ljubetic, sin embargo, calificó esa teoría como un “absurdo” y un “delirio”, y enfatizó que, durante las jornadas de verificación, los técnicos de los movimientos “probaron de todo para tratar de alterar el chip del boletín y no lo pudieron hacer”.

Comentó también el hecho de que la segunda jornada de verificación para movimientos del PLRA, ayer, fue suspendida antes de terminar y señaló que esa fue una decisión del Tribunal Electoral Independiente del Partido Liberal, no del TSJE.

“Nosotros no suspendimos el trabajo, fue el presidente del Tribunal Electoral Independiente del Partido Liberal del PLRA el que levantó la sesión porque la reiteración de preguntas ya hacía inconducente seguir hablando”, afirmó.