Libertad para barrabrava imputado por disturbios en el superclásico

El barrabrava imputado Marco Antonio Duarte Gamarra pasará de cumplir arresto domiciliario a gozar de libertad ambulatoria, resolvió el juez penal de garantías N° 8 José Agustín Delmás, tras realizar la audiencia de revisión de medidas a pedido del abogado defensor Jorge Navero, en el marco de la causa abierta tras los disturbios del superclásico entre Olimpia y Cerro Porteño, el 19 de abril.

El mismo venía cumpliendo arresto domiciliario con tobillera electrónica, desde el 8 de mayo último. Sin embargo, ahora deberá cumplir con otras reglas como la obligación de mantener el domicilio denunciado, debiendo comunicar al Juzgado cualquier cambio, así como la obligación de presentarse en la secretaria del juzgado entre los días 1 y 10 de cada mes, y la prohibición de salir del país.

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Ante este cambio, Delmás a través de su Auto Interlocutorio (AI) N° 453, dispuso el aumento de la caución real sobre un inmueble ofrecido inicialmente y sobre el cual decretó el embargo preventivo hasta cubrir la suma de G. 300.000.000 y ahora, se incrementó hasta el valor del bien que está valorado en G. 800.000.000.

El abogado defensor, solicitó el cambio de medida cautelar ante el hecho de que el imputado cuenta con arraigo suficiente y es un profesional con 30 años de antigüedad. Ante esto, la fiscala Soledad González sostuvo que no se oponía ante el hecho de que “la investigación ya no se encuentra en etapa inicial que van realizado ya la diligencias por ende ya no se encuentra latente el peligro de obstrucción”.

Imputados por los disturbios del superclásico

Luego de los disturbios registrados el 19 de abril, dentro y fuera del Estado de los Defensores del Chaco, en Sajonia, Asunción, el Ministerio Público inició una causa penal por los hechos de perturbación de la paz pública, resistencia y lesión grave.

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Así es que la fiscala Soledad González, imputó a Marco Antonio Duarte Gamarra (51 años), quien fue imputado por la fiscala Soledad González, de la Fiscalía Barrial N° 3 de Sajonia, por los hechos punibles de perturbación de la paz pública, resistencia y lesión grave.

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Igualmente deberán cumplir prisión preventiva Junior Ariel Alcaraz Vera (29 años), Martín Insfrán Insfrán (21), William Gabriel Santacruz (21), Pedro Pablo Benítez Sánchez (31) y Maximiliano Sebastián Servín Vaesken (22). Todos ellos fueron imputados por perturbación de la paz pública y resistencia.

Barrabravas protagonizaron hechos violentos en el superclásico

De acuerdo con los antecedentes señalados en la imputación fiscal, el domingo 19 de abril, poco después de las 17:30, se llevó a cabo el encuentro deportivo correspondiente al superclásico del fútbol paraguayo entre los clubes Olimpia, en condición de local, y Cerro Porteño, como visitante, ocasión en que se produjeron disturbios que derivaron incluso en la suspensión del evento deportivo.

Posteriormente, cerca de las 19:20, en las inmediaciones de las calles Santiago Leguizamón casi Carlos Antonio López de Asunción, los ahora imputados habrían arrojado cascotes a los buses que transportaban simpatizantes de uno de los equipos y también, contra efectivos policiales que realizaban tareas de contención.

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Según los primeros datos recogidos en la investigación, los imputados habrían actuado con agresividad física y verbal, desobedeciendo reiteradas indicaciones del personal policial, hasta ser reducidos y trasladados a la sede policial correspondiente para su individualización mediante el sistema informático.

En cuanto al imputado por los ilícitos de perturbación de la paz pública, resistencia y lesión grave, la Fiscalía lo sindica de ser el autor de arrojar cascotes desde las gradas del estadio, causando lesiones a dos agentes policiales y afectando también a asistentes del encuentro.