Padres preocupados por la falta de avance de las refacciones en la Escuela Carolina Romero

Los padres de la comunidad educativa de la Escuela Carolina Romero, se mostraron nuevamente preocupados por la falta de avance de las obras. Mencionaron que ya está iniciando el segundo semestre del año, y que los alumnos siguen dando clases en las dos carpas, y muchas veces fuera de ella.

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La situación, en la Escuela Carolina Romero de San Lorenzo, según manifestaron, es lamentable. Mencionaron que al inicio del año desde la Municipalidad dieron el aviso de que en el mes de mayo los alumnos volverían a tener sus aulas. Sin embargo, pese a las promociones en las cuentas oficiales de la Municipalidad, y de las reiteradas disculpas, las obras no avanzan.

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Uno de los padres, que pidió mantener su nombre en resguardo, dijo que las autoridades se están burlando las necesidades de la institución. “Piensan que la escuela por tener necesidades, pueden jugar por la dignidad de los niños. Los tienen en la carpa desde el inicio del año, y ya han pasado muchas situaciones”, lamentó.

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Otros padres, comentaron, que muchos padres optaron por trasladar a sus hijos a otras instituciones debido a la lamentable situación por la que están pasando en la institución. “Muchos prefirieron retirar a sus hijos de la escuela, porque no quieren que sus hijos desarrollen clases en una escuela así, y trasladaron a sus hijos a otras instituciones”, refirió.

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El intendente, Felipe Salomón (ANR-HC) -qe busca su releección-, dijo que las demoras se debieron a los obreros que trabajaron en el lugar retrasaron el trabajo, y que ahora está ingresando otro grupo de obreros.

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En esta institución, al igual que en el Colegio Nacional Barcequillo, aparentemente estaría involucrada la Constructora Pereira Thalmann S.R.L., representada por Enrique Javier Pereira Thalmann y Juan José Pereira Thalmann, debido a que la Constructora GFEN, representada por Giovanni Fabrizio Elizaur Nicolicchia no avanzó con los trabajos.

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De acuerdo con la licitación, el costo total de la obra en ambas instituciones citadas anteriormente asciende a G. 2.734.859.017 que en gran parte ya fue desembolsado por la Municipalidad de San Lorenzo.