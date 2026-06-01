Viajá seguro: ¿Cómo obtener el certificado de vacunación digital en Paraguay?

Ante la proximidad de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y la temporada de vacaciones de invierno, que ya está generando el aumento del flujo de viajeros internacionales, el Ministerio de Salud Pública (MSPBS), a través del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), lanza una serie de recomendaciones clave para evitar contratiempos sanitarios y legales fuera del país.

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La recomendación principal es revisar y completar el esquema de vacunación al menos dos semanas antes de la partida, garantizando una protección efectiva ante la exposición a enfermedades en destinos con alta concentración de personas.

Vacunación de invierno y las prioridades de inmunización

Las autoridades sanitarias hacen especial énfasis en dos tipos de enfermedades ante el contexto actual de circulación viral:

Sarampión y Rubéola: Se recomienda verificar la inmunización mediante la vacuna triple viral (SRP) o doble viral (SR) . Actualmente, en diversos países se han registrado brotes que hacen necesaria esta precaución. Se recomienda verificar la inmunización mediante la vacuna. Actualmente, en diversos países se han registrado brotes que hacen necesaria esta precaución.

Influenza: Es fundamental contar con la dosis anual actualizada para reducir los riesgos de cuadros respiratorios durante el viaje. Es fundamental contar con la dosis anual actualizada para reducir los riesgos de cuadros respiratorios durante el viaje.

El PAI subraya que estas medidas no solo resguardan la salud individual y familiar, sino que son fundamentales para prevenir la reintroducción de enfermedades prevenibles en Paraguay tras el regreso.

Certificado Electrónico: aliado en el extranjero

Para facilitar el tránsito internacional, el Ministerio de Salud pone a disposición el Certificado Electrónico Internacional de Vacunación. Este documento, gestionado a través del Portal Paraguay, ofrece múltiples ventajas para el viajero:

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Seguridad garantizada: Cuenta con autenticación mediante identidad electrónica (número de cédula y contraseña personal e intransferible).

Validación digital: El documento incluye un código QR, código alfanumérico y un enlace web que permite verificar su autenticidad ante cualquier autoridad migratoria o sanitaria.

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Formato práctico: Es bilingüe (español/inglés) y se descarga en formato PDF, lo que permite llevarlo de forma sencilla en el celular.

Alcance: Incluye información sobre la vacuna contra la fiebre amarilla y otras inmunizaciones requeridas internacionalmente (polio, influenza, etc.). Además, el portal permite vincular los datos de los menores de edad a la identidad del titular.

¿Cómo acceder a las vacunas?

Todas las vacunas recomendadas son gratuitas y se encuentran disponibles en los vacunatorios habilitados en todo el territorio nacional.

Si no contás con una constancia de tus vacunas o necesitás completar tu esquema, el Ministerio de Salud invita a consultar el listado de centros de inmunización y obtener más información en la web oficial www.vacunate.gov.py.

¿Cómo acceder al certificado desde tu celular?

El sistema está diseñado para que el usuario pueda obtener su comprobante al instante, sin trámites presenciales, utilizando únicamente su identidad electrónica personal.

Ingresá al Portal Paraguay: Accedé a la aplicación oficial o al sitio web del Portal Paraguay. Autenticación: Inicia sesión utilizando tu identidad electrónica (número de cédula y contraseña). Es importante recordar que esta cuenta es personal e intransferible. Gestión de documentos: Una vez dentro, dirigite a la sección de documentos y salud. Podrás visualizar tanto el certificado propio como el de tus hijos vinculados. Descarga: El archivo está disponible en formato PDF, lo que facilita su portabilidad en el celular. Este documento incluye información sobre vacunas contra la fiebre amarilla, sarampión, polio e influenza, y es bilingüe (español/inglés).

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El certificado posee estándares de trazabilidad y mecanismos de validación digital para que las autoridades internacionales puedan comprobar su autenticidad sin inconvenientes. Entre ellos se encuentran:

Un código QR único.

Código alfanumérico de verificación.

Enlace web oficial para comprobación rápida.

Es importante no dejar este trámite para último momento. La protección inmunológica alcanza su nivel óptimo tras haber transcurrido al menos 14 días desde la administración de las dosis.