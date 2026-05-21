¿Viajás al Mundial 2026? Estas son las vacunas que deberías aplicarte

Si sos parte de la afición que planea viajar a Estados Unidos, México o Canadá para vivir la Copa del Mundo FIFA 2026, el Ministerio de Salud Pública (MSPBS), emitió una serie de recomendaciones sanitarias clave. El objetivo es asegurar que los hinchas viajen protegidos y evitar la importación de enfermedades al regreso.

El director del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Luis Cousirat, enfatizó que mantener el esquema al día es una responsabilidad fundamental para quienes asistan a este encuentro deportivo masivo, identificando cuáles son los biológicos sugeridos y los tiempos necesarios para su aplicación.

Sarampión: la prioridad epidemiológica para los viajeros

El sarampión es la enfermedad que hoy genera mayor atención en los tres países anfitriones del Mundial. Aunque no se trata de una exigencia obligatoria de ingreso por parte de esas naciones, es la vacuna más recomendada para el viajero.

“No es una vacuna obligatoria, obligatoria. Es una vacuna recomendada para el viajero, especialmente para los nacidos después de 1936”, expresó Cousirat.

A diferencia de otras dosis, la vacuna contra el sarampión es a virus vivo atenuado. Esto significa que el cuerpo necesita tiempo para generar la respuesta inmunológica. “Si falta una dosis, entonces puede vacunarse por lo menos dos semanas antes del viaje, porque es una vacuna a virus vivo, así como la vacuna de la fiebre amarilla, entonces necesita el cuerpo dos semanas de tiempo para generar esta barrera inmunológica", indicó a ABC el director del PAI.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Influenza: protección para los estadios

La otra inmunización clave recomendada por el PAI para los viajeros es la vacuna contra la influenza. Al tratarse de eventos que concentran a miles de personas en espacios compartidos, el riesgo de contagio de virus respiratorios se eleva considerablemente.

Lea más: Salud Pública inicia vacunación de invierno: todo lo que tenés que saber

El Ministerio de Salud cuenta actualmente, en todos sus vacunatorios del país, con dosis de protección con un alto perfil de seguridad y eficacia, disponibles de forma gratuita. Esta vacuna no requiere de tiempo de espera para tomar un vuelo, es decir, se puede aplicar horas antes de despegar.

Covid-19: dosis actualizadas desde junio

Para quienes deseen viajar con la máxima protección, el PAI confirmó que en la primera semana de junio arribará al país un lote de 100.000 vacunas del laboratorio Moderna contra el Covid-19. La vacuna con la composición química actualizada para la temporada 2026 no es una exigencia actualmente, pero en algunas situaciones pueden ser requeridas.

A diferencia del sarampión, la vacuna contra el Covid-19 no requiere dos semanas de anticipación, por lo que podés vacunarte el mismo día del vuelo y viajar sin inconvenientes.

Fiebre Amarilla ¿Es necesario?

Respecto a este biológico, Cousirat aclaró que los viajeros paraguayos no tendrán inconvenientes en los países en que se disputarán los partidos de la Albirroja, ya que estos destinos no presentan circulación del vector ni corresponden a regiones boscosas o amazónicas que requieran esta cobertura de forma obligatoria.

¿Tenés un carnet viejo? Digitalizalo para el viaje

El director del PAI resaltó que si se conserva la tarjeta de vacunación de la infancia, por más vieja o desgastada que esté, se puede presentar en cualquier vacunatorio para que el personal de salud transcriba los datos al sistema de vacunación electrónica.

Lea más: Certificado electrónico internacional de vacunación: cómo obtenerlo antes de viajar

Cousirat indicó que esto permitirá descargar el certificado oficial en formato digital desde el Portal Paraguay utilizando tu identidad electrónica.