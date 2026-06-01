IPS: tras crisis y muerte, reactivan servicio de Hemodinamia en Hospital Central

Tras una inversión de G. 1.000 millones para la reparación de equipos críticos, el Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS) reactivó al 100% su Servicio de Hemodinamia.

La puesta en marcha del angiógrafo monoplanar permite normalizar tanto las urgencias como los estudios programados, un avance que llega tras un periodo marcado por denuncias de falta de insumos y equipos inoperativos.

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Desde el IPS explicaron que la operatividad del equipo fue puesta a prueba de manera inmediata el fin de semana y el equipo médico logró concretar nueve cateterismos cardíacos y cinco angioplastias, procedimientos que se encontraban en lista de espera. Con la estabilización del sistema, se ha comenzado a reactivar la agenda de procedimientos programados para regularizar la atención a los pacientes crónicos y preventivos.

Antecedentes: el caso Braulio Vázquez

La crisis de este servicio alcanzó su punto más crítico a principios de año, cuando las fallas técnicas en los equipos de hemodinamia y las deficiencias estructurales derivaron en consecuencias fatales. El 28 de enero de 2026, la muerte de Braulio Vázquez, un trabajador de prensa de 48 años, puso en evidencia las graves carencias del IPS.

Vázquez sufrió un infarto agudo de miocardio y, según los reportes, su atención se vio interrumpida por múltiples demoras causadas por desperfectos intermitentes en el angiógrafo y la falta de camas en unidades críticas.

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Una auditoría posterior confirmó que su procedimiento de cateterismo fue pospuesto en reiteradas ocasiones, tanto por las averías mecánicas como por la falta de insumos, los cuales, en aquel entonces, fueron adquiridos por los familiares del paciente. Este caso expuso falencias profundas en el mantenimiento de equipos y la gestión administrativa.

Inversión en infraestructura y planes de renovación

Desde el seguro social destacaron que la actual recuperación de la capacidad técnica fue posible gracias a una inversión de aproximadamente G. 1.000 millones, destinada exclusivamente a la reparación de los angiógrafos del servicio.

El presidente del IPS, Isaías Fretes, realizó la semana pasada un recorrido por las instalaciones del Hospital Central, donde supervisó los avances de las reparaciones y recibió un informe detallado sobre la situación técnica.

Para el futuro, Fretes confirmó que el IPS avanza en los procesos administrativos para el llamado a licitación pública destinado a la adquisición de tres nuevos angiógrafos.