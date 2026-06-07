Fiscala interviene ante aparición de acreditación falsa en Escuela Brasil

La agente fiscal Sandra Ledesma se constituyó esta mañana en la Escuela República de Brasil, ubicada sobre 14 de mayo y General Díaz de Asunción. Su intervención se debió ante la denuncia de la aparición de acreditaciones de apoderado presumiblemente falsas, en el marco de las elecciones municipales de cara a las municipales.

El documento tiene el membrete de Movimiento Universitario Estudiantil (MUE), y supuestamente acredita a la persona como “apoderado de local suplente”. La acreditación estaba a nombre de Lucía Núñez y contaba además con el sello del Tribunal Electoral Partidario de la Asociación Nacional Republicana (ANR, partido colorado).

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Otra de las acreditaciones detectadas contaba con la inscripción de apoderado local, titular. La misma tenía inscripto el nombre de Gerardo Rodríguez y el sello del Tribunal Electoral Partidario de la ANR, además de las firmas de un secretario ejecutivo y un apoderado general.

La fiscala Sandra Ledesma, asignada para intervenir en estos casos, señaló a la prensa que desde el sábado recibieron denuncias sobre la existencia de acreditaciones adulteradas, pertenecientes a movimientos políticos, que no están inscriptos y que tampoco tienen candidatos.

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“Ante esta situación, el Ministerio Público está expectante y hoy efectivamente ocurrió. Trazamos una hoja de ruta y hemos constatado que dos personas fueron las que presentaron las acreditaciones. En cuanto a las firmas que figuran en ellas, la persona niega que sea su firma”, explicó la fiscala.

Por otra parte, informó que se labró acta de lo actuado y se incautaron las acreditaciones, las cuales van a ser sometidas a una investigación y pericia. En cuanto a los que poseían dichos documentos, van a ser convocados a declarar, adelantó Ledesma.

Atropellaron local de votación en Quyquyhó

La fiscala Ledesma también fue consultada sobre otra situación, que se registró en un local de votación del distrito de Quyquyhó, departamento de Paraguarí. Personas cuyas identidades aún no se informaron por parte del Ministerio Público, pero sí identificadas, intentaron impedir la colocación de mesas.

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“Se atropelló el local para impedir que se coloquen las mesas, un grupo político sería el que está detrás de intentar impedir que se hagan las elecciones, porque supuestamente las urnas están cargadas. Eso es totalmente falso”, manifestó Ledesma.

Añadió que la votación recién iba a iniciar cuando se constituyera el fiscal Leonardo Cáceres, de esta ciudad, para darle el apoyo legal a la Policía en su actuación y cobertura en el establecimiento.