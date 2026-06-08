HC asegura nueve postulaciones a intendente en Misiones; Añetete se queda con Ayolas

Los resultados de las últimas elecciones internas de la Asociación Nacional Republicana (ANR) muestran que Honor Colorado (HC) disputará la intendencia en nueve de los diez distritos de Misiones. En San Juan Bautista, el actual intendente José Luis Benítez (ANR – HC) buscará el rekutu tras obtener el 56,5% de los votos colorados, frente al 41,9% alcanzado por Carmelo Ibarra (ANR – Bernardino Caballero).

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En San Ignacio, la candidata colorada será María Gloria Rodríguez (ANR – HC A), quien se impuso con el 39% de los sufragios. Kike Caballero (ANR – HC B) obtuvo el 38,7%; Daniel Rodríguez (ANR – Añetete), el 18,1 %, y Saúl Estigarribia (ANR – Unidad Ignaciana), el 1,89%.

En San Miguel, el Partido Colorado tendrá como candidato a Sergio Ramírez (ANR – HC), quien alcanzó el 53% de los votos frente al 45,2% logrado por Éver Zorrilla (ANR – HC). En San Patricio, José Francisco Acosta (ANR – HC) consiguió el 61,2% de los sufragios contra el 33,6% obtenido por Aldo Benítez (ANR – Añetete).

Otros distritos

Mientras tanto, en Santa María de Fe, el vencedor de las internas coloradas fue Derlis Maidana (ANR – HC), quien alcanzó el 68,52% de los votos, superando ampliamente el 30% logrado por Luis Alberto Mancuello (ANR – Añetete). En Santa Rosa, Misiones, se legitimó la candidatura de consenso de Ignacio Segovia (ANR – HC), quien obtuvo el 99,6% de los votos. Una situación similar se registró en Santiago, Misiones, donde Oscar Cuenca (ANR – HC) logró el 95,4% de los sufragios.

Por su parte, en Villa Florida, la doctora Susana Verza (ANR – HC) se convirtió en candidata tras alcanzar el 82% de los votos, frente al 13% obtenido por Pascual Castiñeira (ANR – Añetete).

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En Ayolas, el único distrito donde Honor Colorado no logró imponerse, José Mutti (ANR – Añetete) se quedó con la candidatura colorada a la intendencia al alcanzar el 51,7% de los votos. Christian Rolón (ANR – HC) obtuvo el 45%, mientras que Gabriel Alfonzo (ANR – FR) alcanzó el 1,09%.

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