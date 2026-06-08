Botulismo en Paraguay: la compleja evolución de los pacientes en IPS

El sistema de salud en Paraguay se encuentra bajo una estricta vigilancia epidemiológica ante la aparición de un brote inusual de botulismo, una enfermedad neuroparalítica grave provocada por la toxina de la bacteria Clostridium botulinum. Este evento representa una situación excepcional y de alta complejidad para el país, que no registraba casos humanos de esta naturaleza en las últimas décadas.

La detección de estos cuadros, vinculados al consumo de productos alimenticios contaminados, ha generado una profunda preocupación tanto en la ciudadanía como en las autoridades sanitarias.

Ante este escenario, el Ministerio de Salud Pública (MSPBS) ha activado una respuesta coordinada y rigurosa, motivando una movilización inmediata para identificar las fuentes exactas de contaminación, frenar la propagación de este peligroso agente patógeno y garantizar la seguridad alimentaria.

Estado de los pacientes en el Hospital Central del IPS

El reporte médico de la fecha del Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS), indica que de los cuatro casos confirmados en Paraguay, dos permanecen hospitalizados:

Paciente 1 (Mujer, 59 años): Ingresó el 07/05/26 y permanece internada en el Servicio de Terapia Intensiva Adultos I. Se encuentra estable, lúcida, afebril, traqueostomizada y con asistencia mecánica respiratoria, mostrando una mejoría neurológica progresiva bajo tratamiento antimicrobiano.

Paciente 2 (Hombre, 62 años): Ingresó el 02/06/26 a Terapia Intensiva I. Presenta un cuadro de traqueostomía con gastrostomía; aunque se encuentra estable y lúcido con asistencia mecánica respiratoria, aún presenta ptosis palpebral (párpados caídos). Continúa bajo tratamiento antimicrobiano y seguimiento médico diario.

Hasta la fecha, se han registrado dos pacientes que han recibido el alta médica.

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Un caso bajo investigación

El sistema de salud también monitorea el deceso de un paciente de 30 años que se encontraba internado bajo sospecha de botulismo.

Aunque la muerte del joven ocurrió tras permanecer varios días en terapia intensiva, las autoridades sanitarias precisan que, hasta que se completen los análisis de laboratorio correspondientes, este caso se mantiene técnicamente bajo investigación y aún no cuenta con confirmación oficial como muerte por esta patología.

Acciones preventivas y cierres de locales

Ante el vínculo epidemiológico identificado entre varios de los casos y el consumo de productos alimenticios, la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) procedió a la suspensión preventiva de cinco locales comerciales ubicados en Asunción, vinculados a la comercialización de productos investigados:

Azucena

Conejo de Piel de Cordero

El Chimi de Juancho

Locos por el Sándwich

Pickles El Gringo

Las autoridades enfatizaron que estas clausuras son una medida precautoria para proteger la salud pública mientras avanza la investigación microbiológica, y no constituyen una sanción definitiva ni implican una determinación de responsabilidad sobre los establecimientos.

El Ministerio de Salud continúa con las investigaciones para determinar el origen exacto de la contaminación alimentaria, instando a la población a buscar atención médica inmediata ante síntomas como visión doble, dificultad para tragar, debilidad facial o dificultad respiratoria.