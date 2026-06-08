Itaipú: Paraguay fue epicentro de debate sobre biodiversidad

Este es uno de los encuentros más importantes a nivel mundial en materia de conservación y desarrollo sostenible, según los organizadores. Asimismo, la organización aprobó la Reserva de Biosfera Sur del Alto Paraná.

La reunión en Hernandarias tuvo a cerca de 250 representantes de 34 países, además de expertos internacionales, organismos de las Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales.

Durante las jornadas de trabajo, los participantes analizaron la situación de las reservas de biosfera en el mundo, los avances del Programa MAB y las estrategias para fortalecer la protección de la biodiversidad.

La realización del encuentro en Paraguay representó un importante reconocimiento internacional y posicionó al país como un actor relevante en la agenda ambiental global, sostienen.

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Itaipú impulsa creación de nueva reseva

Asimismo y en paralelo al evento, la Itaipú impulsó la creación de una nueva Reserva de Biosfera en el sur de Alto Paraná; que es la segunda promovida por la Entidad.

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La UNESCO aprobó la designación y anunció oficialmente como Reserva de Biosfera a la Reserva Sur del Alto Paraná. Esta integra áreas protegidas, como el Monumento Científico Moisés Bertoni y el Parque Nacional Ñacunday, con el objetivo de fomentar la conservación, la producción sostenible y la educación ambiental en la región.

La iniciativa toma como referencia la experiencia de la Reserva de Biosfera Itaipú, reconocida por la UNESCO en 2017. Esta área abarca más de un millón de hectáreas en Alto Paraná y Canindeyú, protege valiosos ecosistemas del Bosque Atlántico y beneficia a miles de habitantes.

Con la realización del MAB en ITAIPU y la aprobación de una nueva reserva, Paraguay refuerza su compromiso con la preservación de la naturaleza y el desarrollo sostenible.

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