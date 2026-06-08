MEC promueve sitio “provida” y con sesgo religioso en cuentas oficiales

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) promovió este fin de semana, a través de su cuenta oficial en la red social “X”, el sitio web “Informate Py”, página asociada al cartismo y con un fuerte sesgo religioso. Conocidas figuras de grupos autodenominados “provida” publican allí sus artículos.

Este domingo, a las 17:26, en la cuenta de la cartera educativa se compartió un artículo denominado “La batalla es cultural ¿la guerra es espiritual?”, firmado por Héctor Acuña, quien se identifica como “director editorial” de Informate Py.

“Celebro con júbilo que cada vez más cristianos militantes participamos activamente del debate público y en el ordenamiento político de la sociedad”. Con estas palabras inicia la nota de Acuña. A continuación, apunta que “Occidente es cristiano y esa es una verdad histórica-filosófica esencial e innegable”; entre otras cosas.

Luego, el autor condena la “politización de la fe” y asegura que las cuestiones religiosas no deberían mezclarse o inmiscuirse en la política, algo contradictorio, ya que la cuenta estatal del MEC es la que comparte esta misma nota, con sesgo marcadamente religioso.

Sesgo religioso “prima” en el MEC, según jóvenes

No es la primera vez que el MEC promueve este tipo de contenido. El 30 de mayo, niños y jóvenes participaron de la 17ª Marcha Nacional en conmemoración del Día Nacional contra el Abuso y la Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes, organizada en el microcentro de Asunción.

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Los jóvenes rechazaron el plan de Educación de la Afectividad y la Sexualidad en la Escuela (EASE), impulsado por la cartera estatal y cuyo origen cuenta justamente con sesgo religioso, pero además, carece de rigor científico y tiene contenido machista.

Organizaciones de estudiantes y otros grupos de jóvenes cuestionan que desde hace tiempo prima en el MEC el sesgo religioso, mayormente a favor de grupos autodenominados “provida” y profamilia".

El plan EASE es promovido por el pastor evangélico Miguel Ortigoza que, según denuncias de los propios funcionarios del MEC, prácticamente instaló una oficina dentro de la cartera educativa, como representante de padres autodenominados “provida” y “profamilia”. El religioso, del grupo evangélico estadounidense Capitol Ministries, también promovió la prohibición de la palabra género, cumplida a rajatabla por el MEC, con Luis Ramírez como ministro de Educación.

MEC afirma que compartió publicación por error

En abierta violación del artículo 24 de la Constitución Nacional, que habla de la libertad religiosa y de culto, el MEC compartió esta nota que menciona una supuesta “verdad histórica” al referirse a Occidente como cristiano. Como ejemplo basta mencionar Paraguay, donde numerosas culturas y religiones coexisten en todo el territorio.

Consultamos con el MEC acerca del posteo de la web “Informate Py” en sus redes sociales, que permaneció publicado por casi 24 horas. Recién cuando consultamos sobre esta situación, desde la Dirección de Comunicación procedieron a borrar el enlace.

Afirmaron que se trata de un error y que buscan al responsable de compartir el contenido a través de la cuenta oficial del Ministerio.

Pero tampoco es la primera vez que el MEC elimina contenido de sus redes, luego de ser consultado o al momento de pedir mayor información pública sobre lo que se comunica. El 28 de abril también borró una publicación sobre el Plan Nacional de Educación 2050, que informaba sobre una reunión entre directores del ministerio para discutir el proyecto.