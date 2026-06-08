PJC: Acevedistas y cartistas acaparan las listas para la Junta Municipal

Los candidatos del Partido Liberal Radical Auténtico que pelearán por una banca en la Junta Municipal de la ciudad de Pedro Juan Caballero son, en su absoluta mayoría, de la línea política del actual intendente, Ronald Enrique Acevedo Quevedo. Es lo que se concluye de acuerdo con los resultados de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

A su vez, el jefe comunal buscará su reelección tras obtener una cómoda victoria con una diferencia de 8.719 votos en las internas.

Colorados con mayoría cartista

En la Asociación Nacional Republicana (ANR), a juzgar por los datos del TREP del TSJE, el ganador de las internas para la Intendencia de Pedro Juan Caballero fue Luis Guillén (ANR-cartista), y la gran mayoría de los candidatos a concejal pertenecen al Movimiento Honor Colorado. En total, 9 de los 12 que pugnarán por una banca en la Junta Municipal son del cartismo.

¿Cómo quedan las listas para la Junta Municipal?

De acuerdo con los datos preliminares y a falta de confirmación oficial, los candidatos a concejales de Pedro Juan Caballero por la ANR son: Paulo Acosta, Ivo Lezcano, Jorge Medina, Carmen Castellano, Larissa Winckler, Zully Arce, Rosi Candia, Liza Lailla, Ronaldo Amarilla, Marcial Palacios, Francisco López y Favio García.

En el PLRA, son: Carolina Yunis, César Lesme, Lourdes Amarilla, Zulma Ycassatti, Robert Benítez, Martín Escobar, Ignacio Cantero, Germán Casanova, Rita Pérez, Angélica Valdez, Manuel Ovelar y Rosalino Velázquez.

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Las elecciones municipales 2026 están programadas para el próximo 4 de octubre y la toma de posesión del cargo se realizará el 3 de noviembre, según el calendario electoral del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).