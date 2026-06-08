Urgencias del IPS Ingavi: pacientes denuncian falta de medicamentos y demoras en la atención

Pacientes que acudieron este lunes al área de Urgencias del Hospital IPS Ingavi, situado en Fernando de la Mora, expresaron su malestar por las prolongadas demoras en la atención médica. Calificaron como deficiente el servicio brindado en el centro asistencial.

Los asegurados señalaron que la situación genera incomodidad y preocupación entre quienes aguardan asistencia desde tempranas horas.

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Según relataron, durante gran parte de la mañana únicamente fueron llamados tres pacientes para ser atendidos, pese a la importante cantidad de personas que se encontraban esperando en la sala de Urgencias. La situación provocó reclamos de los usuarios, quienes manifestaron que la lentitud en la atención se repite con frecuencia.

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Los asegurados sostienen que una de las principales causas del retraso sería la falta de médicos en el servicio. Indicaron que la escasez de profesionales repercute directamente en la capacidad de respuesta del hospital y en el tiempo de espera de los pacientes que requieren atención inmediata.

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Elías Ruiz, paciente, señaló que la espera se prolonga durante varias horas sin que exista información clara sobre los tiempos de atención. Agregó que muchas personas llegan con dolencias que requieren una evaluación rápida, pero terminan aguardando más de lo debido.

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Otra queja planteada por los usuarios guarda relación con el procedimiento aplicado a quienes ya fueron atendidos y deben realizarse estudios complementarios.

Según denunciaron, una vez concluidos los exámenes médicos deben volver a agendarse para una nueva consulta, en lugar de permanecer bajo observación hasta completar el proceso asistencial.

“En cualquier hospital serio te dejan en observación mientras te hacen todos tus estudios o te medican. Yo tuve que volver a sacar turno y estoy desde las 05:00 de la mañana”, manifestó una paciente afectada por la situación.

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Por otra parte, Herminia Torales y Marciano González coincidieron en señalar que las demoras y la falta de organización generan molestias constantes entre los asegurados. Ambos reclamaron una mejora en la atención y una mayor disponibilidad de profesionales en el área de Urgencias.

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A las críticas por la atención se suma la falta de medicamentos para pacientes hipertensos, una situación que, según los denunciantes, continúa sin solución. Los asegurados indicaron que la escasez de fármacos obliga a numerosos pacientes a adquirir los medicamentos por cuenta propia, pese a los aportes realizados al sistema previsional.

No hubo reclamo formal, dice director

Al respecto, el director general del IPS – Ingavi, Dr. Miguel Gómez, explicó que no tuvieron ningún reclamo, debido a que los pacientes no hicieron ninguna denuncia formal. “Desde las 06:00 de la mañana hasta las 12:00 del mediodía, tuvimos un reporte de que atendimos 185 pacientes. Teníamos cinco médicos que estaban atendiendo”, refirió el director.

Con respecto a los demás reclamos, mencionó que se tratarían de situaciones puntuales que tampoco fueron reportadas formalmente. Añadió, además, que los medicamentos se están reponiendo a medida que se reciben.