Defensas insisten en nulidades y pide absolución de acusado en caso María Fernanda

Los defensores nuevamente insistieron en la nulidad de actuaciones investigativas del Ministerio Público y solicitaron el sobreseimiento definitivo de uno de los acusados.

El abogado Gustavo Battaglia, defensor de Aureliano Villamor, suegro del principal sospechoso del crimen, cuestionó la decisión adoptada por el Tribunal de Sentencia al rechazar los incidentes planteados anteriormente y sostuvo que los allanamientos realizados durante la investigación carecen de validez legal.

“Los tres allanamientos que se hicieron son allanamientos totalmente inválidos y nulos”, manifestó el profesional, al tiempo de señalar que durante la audiencia expusieron argumentos doctrinarios y legales para refutar la resolución emitida por el colegiado.

Según explicó, la defensa considera que si prosperan los pedidos de nulidad planteados, correspondería automáticamente el sobreseimiento definitivo de su defendido.

“Si se resuelven de manera favorable estos pedidos de nulidad, opera automáticamente el sobreseimiento definitivo a favor de mi defendido”, afirmó.

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Fiscalía sostiene validez de la investigación

Por su parte, el fiscal Fermín Segovia señaló que los argumentos expuestos por la defensa son esencialmente los mismos que ya fueron analizados y rechazados por el Tribunal de Sentencia en jornadas anteriores.

“Son repeticiones de los ya planteados. No obstante, al momento de la contestación, Fiscalía argumentará nuevamente y agregará algunos hechos a los efectos de facilitar la labor del tribunal”, indicó.

El representante del Ministerio Público sostuvo que la investigación se encuentra respaldada por elementos obtenidos de manera legal y adelantó que defenderán la validez de todas las actuaciones cuestionadas.

“Consideramos que poseemos documentos válidos y eso lo vamos a defender en esta audiencia”, expresó.

Asimismo, manifestó su confianza en que el Tribunal mantendrá la postura asumida al rechazar los incidentes planteados por las defensas.

Tribunal debe resolver en forma inmediata

Segovia explicó que una vez escuchadas todas las partes, el Tribunal de Sentencia deberá deliberar y resolver los recursos de reposición durante la misma audiencia, por lo que no se prevén nuevas suspensiones para esta etapa procesal.

“Una vez contestados todos los incidentes, el tribunal pasará a deliberar y esto tiene que ser en forma inmediata”, señaló.

El agente fiscal estimó además que, si el tiempo lo permite y no surgen nuevas incidencias, el juicio oral y público podría comenzar oficialmente durante la tarde de este martes.

El proceso judicial involucra a cinco adultos acusados por hechos vinculados al crimen de María Fernanda Benítez, mientras que el juicio oral contra el adolescente señalado como principal responsable del asesinato continúa previsto para el próximo 16 de junio.