Doctorados exprés: solo 5% de los posgrados están acreditados en Paraguay

Lapidario. La Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), lanzó esta mañana un informe que indica que la gran mayoría de las ofertas de posgrado habilitados en Paraguay, no cuentan con acreditación.

El estudio apunta que el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) - conformado por los rectores de universidades e institutos que ofrecen estos cursos-, tiene habilitados 1.970 programas de posgrado, entre especializaciones, maestrías y doctorados.

Del total, 101 cuentan con acreditación vigente al 2 de junio de 2026, lo que representa una tasa de acreditación del 5,1%. El reporte también señala que 168 programas han obtenido acreditación desde la implementación del sistema, pero 67 de ellos poseen acreditaciones cuya vigencia ya expiró.

En lo que respecta al tipo de ofertas por separado, se observa que tienen una tasa similar de acreditaciones vigentes. El 5,8% en doctorados, un 5,1% en maestrías e igualmente 5 % en especializaciones.

¿Cuáles son las carreras de posgrado con más acreditaciones en Paraguay?

Según la Agencia, las Ciencias de la Salud y las Ciencias Económicas y Administración concentran cerca de la mitad de toda la oferta de posgrado del país, mientras que las Ciencias Sociales y Humanidades presentan la menor cobertura de acreditación.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“En el ámbito institucional, de las 85 instituciones que ofrecen programas de posgrado habilitados, solo 20 cuentan con al menos un programa acreditado vigente”, afirman.

La entidad resalta, sin embargo, que las convocatorias de acreditación abiertas en el 2025 y 2026, registraron la inscripción de 137 programas de posgrado, lo que implica supuestamente un aumento significativo del interés por fortalecer mecanismos de “aseguramiento de la calidad y avanzar hacia estándares académicos más exigentes”.

De los 137 programas, 101 son de inscripciones de este año, de las cuales hay 73 maestrías, 8 doctorados y 20 especializaciones y especialidades médicas, de 19 instituciones.

Universidades privadas ofrecen más de 1.200 posgrados de dudosa calidad

Según el reporte de la Aneaes, las universidades privadas ofrecen 1.264 programas de posgrado en el territorio nacional, habilitados por el Cones, que preside el ministro de Educación, Luis Ramírez.

Esta cifra representa al 64,2% del total de especializaciones, maestrías y doctorados habilitados en el territorio nacional. De las 1.264 ofertas, solo 50 están acreditadas, lo que representa a un 4%.

Las universidades públicas o nacionales tienen habilitados 706 posgrados, de los cuales 50 están acreditados por la Aneaes, o sea el 7,20%. De las 50, 18 son de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) y unas 15 de la Universidad Nacional de Itapúa (UNI), cuyo rector es Hermenegildo Cohene, también vicepresidente del Cones y viceministro de Educación Superior.

Científicos alertaron al presidente de la República sobre los “doctorados exprés”

Un grupo de científicos remitió el pasado 29 de mayo una carta al presidente de la República, Santiago Peña, en la que le advirtieron sobre los riesgos de la proliferación de cuestionables “doctorados exprés” en las universidades paraguayas.

Los autores del informe, que fue replicado al Congreso Nacional, son los científicos paraguayos vinculados a Ciencia del Sur; la doctora Fabiola Román Maldonado, la doctora Alejandra Recalde Carballo, el doctor Sebastián Alberto Grillo y el doctor José Luis Vázquez Noguera.

“Lastimosamente, los doctorados no deberían habilitarse sin acreditación previa. Digo lastimosamente, porque puede ser una burocracia más para los que intentan manejarse con estándares altos y apuntan a hacer bien los procedimientos, sin embargo, probablemente es lo que se necesitaría en este momento de proliferación descontrolada”, expresó la doctora Fabiola Román, investigadora senior en el Early Cancer Institute de la Universidad de Cambridge.

El doctor Antonio Cubilla, asesor científico de la Presidencia, coincide con esta visión y agrega incluso que el Cones merece una “revisión profunda” si es que va a perdurar en el tiempo. Afirmó que en el consejo prima el conflicto de interés, al estar conformado por rectores, quienes son jueces y partes en la habilitación de carreras.