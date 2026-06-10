IPS destina G. 180.000 millones a bonos del BID para fortalecer fondo de jubilaciones

El Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS) aprobó este mediodía -durante la sesión de la fecha- la inversión en bonos en guaraníes, emitidos por el BID Invest, el brazo privado del grupo Banco Interamericano de Desarrollo.

La decisión, que busca optimizar la rentabilidad y sostenibilidad del Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones, contempla una inversión a un plazo de seis años con una tasa de interés del 7,35%. Gladys Vera, gerente de Administración y Finanzas, indicó que la propuesta del bono es de G. 180.000 millones.

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Durante el tratamiento del punto, los consejeros destacaron la solvencia del emisor como un factor determinante para la seguridad de los recursos de los asegurados. “El BID es una entidad muy seria”, señaló Isaías Fretes, presidente del IPS, subrayando que la calificación de riesgo triple A de la institución financiera internacional garantiza el resguardo del patrimonio institucional.

Rentabilidad del Fondo de Jubilaciones del IPS

El objetivo principal es que el dinero acumulado en las reservas no permanezca estático, sino que genere ingresos adicionales. Al invertir en bonos, el IPS obtiene una tasa de retorno fija (en este caso, 7,35% anual), lo cual permite que el fondo crezca y pueda cubrir futuras obligaciones con jubilados y pensionados.

La aprobación se dio tras la presentación de un anexo técnico actualizado por parte de la Gerencia Administrativa y Financiera, que incluyó el acta del Comité de Inversiones, instancia que otorgó el curso favorable necesario para la operación.

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El presidente del IPS resaltó la importancia de alinear estas decisiones con las recomendaciones de los cuerpos técnicos: “Yo acompaño la postura del Comité de Inversiones y de la gerencia administrativa”, afirmó durante la votación. La resolución final será redactada siguiendo la propuesta técnica actualizada que fue sometida a consideración del Consejo.