IPS falla al colocar G. 200.000 millones: buscan nuevas estrategias de inversión

El Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS) se encuentra en una encrucijada financiera tras el fracaso de una reciente subasta electrónica de fondos jubilatorios.

La baja participación de entidades bancarias ha forzado a la institución a replantear su estrategia de inversiones, mientras surgen voces que exigen mayor prudencia en la gestión del dinero de los asegurados. El tema fue tratado hoy en la sesión del Consejo, liderada por su titular, Isaías Fretes.

IPS: el desafío de la colocación de fondos

Durante el llamado a concurso de ofertas N° 426, realizado a través del sistema electrónico DataTec, el IPS buscó colocar G. 200.000 millones y US$ 15 millones en Certificados de Depósito de Ahorro (CDA). Sin embargo, solo se logró adjudicar una pequeña porción de dinero, presentándose únicamente una entidad bancaria al llamado.

“En esta oportunidad solo logramos colocar, vamos a decirle, solo estuvieron interesados el 20% de esos G. 200 mil millones”, informó durante la sesión Gladys Vera, titular de la Gerencia Administrativa y Financiera.

El presidente del IPS, Isaías Fretes preguntó: “¿Será que el mercado está inundado de plata del IPS que ya no hay lugar de colocación?”, luego de que Vera informara que 10 entidades bancarias fueron invitadas y que solo Zeta Banco presentó interés.

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Así, quedó adjudicada la colocación de CDA a Zeta Banco, por G. 30.000 millones, y quedaron pendientes de colocación otros G. 170.000 millones.

Disidencia y prudencia financiera

El 2 de junio pasado, el Consejo ya había resuelto dejar sin efecto una adjudicación previa, de G. 100.000 millones debido a debates sobre los límites de riesgo y la rentabilidad. Las autoridades de la previsional admiten que la exigencia de plazos largos, de 6 y 7 años, para maximizar los rendimientos ha chocado con la reticencia de los bancos, que consideran el riesgo de tasa de interés poco atractivo bajo las condiciones actuales.

La consejera Bettina Albertini marcó una postura disidente durante la aprobación de la adjudicación a Zeta Banco. Argumentó que, por un criterio de “prudencia en la administración de recursos”, se debe evitar una concentración excesiva de fondos en entidades cuyos depósitos del IPS podrían superar su patrimonio neto.

Ante este escenario, el Consejo ha tomado las siguientes determinaciones:

Revisión del Reglamento: Se instruyó a la Dirección de Inversiones analizar la incorporación del patrimonio de las entidades financieras como un parámetro de riesgo obligatorio en el reglamento interno, una medida que busca blindar los fondos ante posibles insolvencias.

Estandarización de Informes: Con el objetivo de mejorar la transparencia y el seguimiento de las inversiones, se exigirá a los bancos estandarizar los informes presentados, facilitando el procesamiento de datos por parte de la Gerencia Administrativa y Financiera.

Búsqueda de Alternativas: El presidente del IPS, Isaías Fretes, reconoció la necesidad de diversificar el portafolio, que actualmente mantiene cerca del 70% de sus inversiones en instrumentos bancarios, para evitar la dependencia exclusiva de las licitaciones de CDA.

Antecedentes y contexto

El IPS maneja un portafolio de inversiones que al cierre del primer trimestre de 2026 ascendía a aproximadamente G. 20 billones. En un contexto donde gremios industriales han advertido sobre riesgos de insolvencia a largo plazo si no se realizan ajustes estructurales, la gestión de estos fondos se ha vuelto un tema de alta sensibilidad política y social.

La previsional mantiene el desafío de equilibrar su rol como actor clave en el sistema financiero —representando cerca del 6,5% de los depósitos totales del sistema— con su obligación legal de garantizar la seguridad social de los trabajadores paraguayos. El presidente del IPS indicó que la próxima reunión con directivos del Banco Nacional de Fomento (BNF) será determinante para evaluar si es posible ajustar las condiciones de inversión sin sacrificar la rentabilidad que el fondo jubilatorio requiere para su sostenibilidad.