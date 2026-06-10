“Mentirosos”: Indígenas cierran la ruta PY03 por retraso en becas del Indi

Mujeres indígenas de comunidades guaraníes protestan con un cierre de ruta en Curuguaty, departamento de Canindeyú, por la falta de pago de becas para jóvenes universitarios, que no cumple el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI).

La protesta se realiza en la ruta PY03, en el puente que va de Curuguaty´i a Nueva Durango.

“Las mujeres de los seis pueblos guaraní del Paraguay: Mbya Guaraní, Ava Guaraní, Aché, Guaraní Ñandéva, Guaraní Occidental y Paĩ Tavyterã, acompañamos la exigencia de los jóvenes estudiantes indígenas”, expresan en un comunicado.

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Elva Gauto, una de las lideresas, denunció que pese a que el Indi se comprometió a realizar los desembolsos de inmediato, en mayo pasado, hasta la fecha sigue sin transferir los G. 500.000 para cada becario.

Denuncian “burla” del Indi hacia universitarios indígenas

Las mujeres y madres, agrupadas en la organización Kuña Guaraní Aty, expresaron su preocupación ante esta situación que ocurre en el Indi.

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“Consideramos que constituye una falta de respeto y una burla hacia los estudiantes que dependen de este apoyo económico para continuar sus estudios, tanto en instituciones públicas como privadas”, apuntaron.

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El compromiso del Gobierno era desembolsar G. 500.000 mensuales por cada becario, desde abril, pero hasta la fecha no responden, por lo que ya van tres meses de atraso en el beneficio.

“Ellos se comprometieron con nosotros del pago inmediato del subsidio del INDI y hasta hora no tenemos retorno”, agregó Elva Gauto.

Amenaza: exigen pago inmediato de becas o protestas continuarán

Kuña Guaraní Aty, exige al INDI una solución inmediata, mediante el pago urgente de los aportes adeudados, considerando que en lo que va del año aún no se ha abonado ninguna de las cuotas correspondientes.

“La educación es un derecho fundamental y el cumplimiento de estos compromisos es indispensable para garantizar el acceso y la permanencia de los jóvenes indígenas en el sistema educativo universitario”, remarcaron.

El presidente del INDI, Hugo Samaniego, aseguró que el retraso se debe a una denuncia que surgió desde comunidades de Curuguaty, que reclamaron que en una lista de 800 becarios, 25 no eran de comunidades indígenas, sino que eran paraguayos.

“Ellos mismos, las comunidades nos denunciaron y al verificar el proceso corroboramos que efectivamente el primer pago cobró gente que no debió ser beneficiaria, al menos no en este programa”, manifestó.

Beca alcanza a menos del 50% de postulantes

Samaniego agregó que también plantearán que este beneficio se incremente en los próximos años, ya que de 2.000 postulantes indígenas que se presentaron, apenas cuentan con presupuesto para 800, menos del 50% del total.

“Hoy justamente se pasó la lista limpia y verificada al Ministerio de Economía, luego de verificar las irregularidades. Creemos que entre el 15 y 20 de junio ya van a cobrar. Además, avisamos a todas las universidades, principalmente las privadas, de que se va a desembolsar”, recalcó.