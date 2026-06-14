Basura “mundial”: Bello limpió el Centro “para la foto”, pero olvidó los barrios

Mientras la Municipalidad de Asunción, a cargo del intendente, Luis Bello (ANR-cartia), infla pecho en redes sociales por retirar más de 24.000 kilos de basura en el microcentro tras los festejos del Mundial 2026, la realidad a pocas cuadras es diferente.

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El despliegue de funcionarios pareció diseñado exclusivamente para la foto oficial del evento, dejando a los barrios periféricos al centro compitiendo directamente con vertederos irregulares tras el primer fin de semana de la competencia futbolística.

Dos realidades sanitarias conviven en Asunción: por un lado, se observa un microcentro blindado con cuadrillas de limpieza las 24 horas para garantizar la denominada “fiesta albirroja” ; por el otro, las calles amanecieron colmadas de desperdicios en las zonas residenciales debido a la total ausencia de camiones recolectores, ignorando por completo a la mayoría de los vecinos de la capital.

La “limpieza de vitrina”

En el fin de semana tras el debut mundialista de Paraguay se paralizó los servicios de recolección en tres barrios clave de la capital. Las bolsas de desperdicios se acumularon rápidamente en las esquinas atrayendo alimañas y moscas, lo que generó el reclamo de los vecinos, que exigen reciprocidad.

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Ante la inacción de la administración de Bello, los vecinos de Bernardino Caballero tuvieron que recurrir a medidas extremas para proteger sus frentes. En la esquina de 33 Orientales y Herminio Giménez se observó la colocación de pasacalles con advertencias y amenazas hacia los carriteros, además de la instalación de cámaras de seguridad caseras para intentar identificar y frenar a los ciudadanos que tiran sus desechos y forman vertederos improvisados. Esta medida, que ya se había visto en otros puntos del mismo barrio, parece ser la única solución, frente a la falta de respuestas de la comuna.

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En Recoleta, además de la basura domiciliaria, volvió a reportarse un enorme y descontrolado vertedero al costado del histórico cementerio, sobre la calle Mariano Molas casi Quesada. En la zona, la Municipalidad lleva más de 30 días sin reparar por completo el muro perimetral caído como consecuencia de las máquinas pesadas que usa para recoger los desperdicios.

Los 24.000 kilos de residuos que Bello sí decidió retirar

Los datos provistos por la Dirección de Servicios Urbanos detallan que el operativo de limpieza funcionó de manera selectiva. La institución municipal reportó que se retiraron exactamente 24.350 kilogramos de residuos acumulados entre el 12 y el 13 de junio, tareas ejecutadas de forma exclusiva en el perímetro del evento ciudadano denominado “El Centro Alienta”, organizado en el casco antiguo de la capital.

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El reporte oficial de la recolección demuestra que la comuna posee la capacidad logística necesaria para mantener la higiene pública. La Dirección de Servicios Urbanos movilizó a 196 funcionarios en turnos ininterrumpidos y camiones recolectores, pero el intendente Luis Bello prefirió concentrar toda esa fuerza operativa únicamente en el circuito turístico durante la transmisión de la televisión, desatendiendo el reclamo de los contribuyentes.