Asunción: Si gana Camilo, será “el tercer capítulo de la misma historia”, advierten

Concejales de la oposición en Asunción afirmaron que el resultado de las internas de la ANR ratifica el continuismo de la gestión de Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista). Según los ediles, un eventual triunfo del candidato oficialista Camilo Pérez (ANR-cartista) mantendrá el mismo modelo en la municipalidad. Recordaron que la lista colorada para la Junta Municipal está integrada por actuales concejales y directores de la administración de Rodríguez y de su sucesor, Luis Bello (ANR-cartista).

El concejal Humberto Blasco (PLRA) declaró que los comicios colorados significaron una ratificación del continuismo en la capital. Sostuvo que Camilo Pérez no puede desprenderse de la gestión de Rodríguez por los vínculos políticos existentes. Afirmó que una victoria del oficialismo en las elecciones municipales generales representará “el tercer capítulo de la misma historia”.

El legislador describió la situación en la Municipalidad de Asunción Asunción como un caos financiero, administrativo y estructural evidente y citó como ejemplos el estado de las calles destrozadas y las obras de desagüe pluvial a media ejecución. Agregó que estos proyectos inconclusos generan perjuicios económicos directos a los comercios y a los ciudadanos.

Respecto al panorama electoral, Blasco diferenció la representatividad de las elecciones internas frente a los comicios municipales de octubre próximo. “(En) las internas de los partidos, sobre todo los tradicionales, es el militante el que va a decidir quién van a ser los candidatos y no el pueblo”.

Oposición cuestiona “marketing político” y denuncia ilegalidad presupuestaria

El concejal Álvaro Grau (PPQ) cuestionó la estrategia de campaña que implementa el oficialismo colorado en Asunción, que a su parecer, busca instalar un proceso de "rebranding" (cambio de marca) y marketing político en lugar de presentar hechos concretos. Sostuvo que la ciudadanía no necesita eslóganes publicitarios ni frases decorativas, sino acciones inmediatas que resuelvan los problemas.

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Como ejemplo, Grau denunció que, en 2025, la Intendencia mantuvo la violación del marco legal vigente al destinar el 55% de los ingresos (impuesto inmobiliario) al pago de servicios de recursos humanos. Esta cifra supera el límite máximo del 40% fijado en el artículo 179 de la Ley 3.966/10, Orgánica Municipal.

Grau exigió que el ejecutivo municipal, a cargo de Luis Bello (ANR-HC) responda a las objeciones de la Junta Municipal, que hace un mes rechazó el balance, y aclare el destino de G. 500.000 millones desviados durante la gestión anterior, de Óscar “Nenecho” Rodríguez, quien renunció en agosto, presionado, tras la confirmación del desvío de G. 512.000 millones de bonos que eran para obras.

Grau urgió además el cese definitivo de los esquemas de cajas paralelas que debilitan la recaudación institucional. Afirmó que la falta de respuestas oficiales acentúa las sospechas de irregularidades dentro del manejo administrativo del periodo.

Oficialismo rechaza críticas y promete reformas en finanzas y servicios

Por su parte, el concejal Miguel Sosa (ANR-cartista) rechazó las acusaciones de continuismo formuladas por los bloques políticos de la oposición y argumentó su posición en el hecho de que el exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez no integra la lista legislativa.

El edil colorado sostuvo que el electorado se pronunció de manera soberana y que el partido presentó una propuesta de renovación de autoridades. El oficialista defendió la legitimidad del proceso interno basándose en el porcentaje de participación de los afiliados.

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Sosa afirmó que, de llegar a la Intendencia de Asunción, Camilo Pérez (ANR-cartista) utilizará el poder administrativo para aplicar reformas estructurales y estabilizar las finanzas de la comuna. Agregó que una eventual gestión de Pérez priorizará la reparación integral de la red vial y el mejoramiento de los servicios.

“No creo que Camilo haga todo este esfuerzo de venir hasta la municipalidad para salir mal, porque uno puede salir bien en la municipalidad. Acá es gestión 100% y honestidad”, remarcó.