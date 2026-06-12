Guerra por ascensores en IPS: Firma denuncia deuda y traba administrativa

La empresa Renfe SA, y su representante legal Santiago González, remitieron a ABC su versión respecto al mal estado en que se encuentran los ascensores del Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS), que se trancan con personas dentro y dejan de funcionar desde hace años, perjudicando a pacientes, familiares, médicos y demás. Al menos hasta el último mes, solo funcionaban 14 equipos, de 20.

El caso fue tratado en la última sesión del Consejo de Administración, presidido por el presidente del IPS, Isaías Fretes. Ante la prolongada inoperatividad de los elevadores, se decidió intervenir para determinar las responsabilidades administrativas y legales. “Este es el ejemplo del daño que se hace al asegurado y que esta administración carga. Es una situación que no debería volver a pasar nunca más”, señaló Fretes.

Sobre los problemas de operatividad, los miembros del Consejo hicieron referencia a la empresa Renfe S.A. y hablaron de la posibilidad de interponer recursos ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y de cubrir los aspectos jurídicos necesarios para avanzar hacia una rescisión del acuerdo con esta firma.

Sin embargo, en su descargo, Renfe S.A., afirma que “al momento de asumir en 2025 (Contrato N.° 135/2025), de 20 ascensores, solo 6 se encontraban operativos". Asevera que “se logró recuperar 8, alcanzando 14 ascensores en condiciones óptimas".

Contrato firmado, pero trabado por la burocracia de la previsional

Luego, asevera Renfe, el 17 de febrero se adjudicó y se firmó con IPS el contrato 100/2026, pero “hasta la fecha, el IPS no ha emitido órdenes de servicio para reparación o mantenimiento teniendo el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria 1620/2026 (Plan de Caja) emitido el 13/02/2026, lo que condiciona y paraliza la ejecución de las labores previstas en un contrato firme” (sic).

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“Por ello, las consecuencias operativas derivadas de esa falta de requerimiento no pueden ser atribuidas a Renfe S.A., por lo que la responsabilidad por la falta de activación del servicio recae en la entidad que debe emitir los requerimientos para su ejecución causando daños a los asegurados”, añade la empresa.

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“En vez de buscar términos jurídicos para poder cancelar el contrato y o rescindir el mismo, por qué IPS no emite las órdenes de servicio para poder ejecutar y reparar los ascensores, teniendo en sus manos la solución de brindar la calidad de servicio a los asegurados” (sic), cuestiona la nota remitida por Renfe a ABC, criticando directamente a los directivos del ente.

Protestas y deudas: Los antecedentes de una licitación crítica

Además la empresa asevera haber recurrido a todas las instancias de IPS, incluyendo el área de mantenimiento, abastecimiento, la Unidad Operativa de Contrataciones y hasta se pidió audiencia con el presidente, Isaías Fretes, sin tener respuesta. “Mencionamos que IPS no nos permite trabajar teniendo un contrato vigente, sin saber cuál es el motivo del encono, afectando a los usuarios y asegurados del IPS”, dice la nota y urge que se emitan las órdenes de servicio para reparar los ascensores.

Respecto a las refacciones realizadas el año pasado, Renfe afirma no haber recibido hasta ahora ningún pago y habla de una deuda de G.447.295.953 por servicios y repuestos. “Resulta irresponsable hablar públicamente de un contrato sin tener a mano siquiera un documento”, señala la empresa, refiriéndose a la sesión del Consejo de Administración, el miércoles pasado.

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En cuanto a la adjudicación vinculada al mantenimiento de ascensores, con ID 454.806, la empresa afirma que presentó una oferta final 24% menor al precio referencial aproximado, de G. 3.500.000.000. “A mediados de julio, la licitación tuvo 3 protestas ante la DNCP, de fechas 16/01/2025 – 22/04/2025 – 18/09/2025, dejando sin servicio de mantenimiento a IPS desde el mes de agosto a diciembre", indica el descargo.