Caso Hernán Rivas: la evasiva respuesta del MEC sobre títulos falsos

El ministro de Educación, Luis Ramírez, anunció esta mañana, en conferencia de prensa, que denunciaron ante la Fiscalía la existencia de unos 550 títulos de Ciencias de la Educación que serían apócrifos. De ese total, se confirmaron 250 títulos falsos de docentes que deberán enfrentar a la Justicia.

“De estos 250 podemos decir que no se encuentran los datos en las universidades, no tienen registro; las universidades no reconocen, dicen que algunos fueron adulterados y falsificados. Son 250 personas que de alguna manera consiguieron un trabajo con esos títulos y esos títulos hoy van a ser anulados por la Justicia”, aseguró.

Agregó que entre las anomalías de los títulos apócrifos está la falta de trazabilidad en la trayectoria del estudiante, la falta de datos confiables - si cursó o no realmente en tal sede- y la ausencia de garantías de la universidad que supuestamente emitió el cartón.

Ante esta situación denunciada ahora por el MEC, ¿Qué dijo el ministro Ramírez sobre el caso del ex diputado Hernán Rivas?. El ex legislador debió renunciar a su banca en el Congreso al ser investigado por su supuesto título mau de abogado.

¿Qué dijo el MEC sobre el título mau de Hernán Rivas?

Al ser consultado sobre el caso de Hernán Rivas y si su título de abogado tuvo los mismos problemas de trazabilidad que encontraron con los docentes, el ministro de Educación, evitó referirse de manera directa a esta situación.

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“Con todo lo que hubo antes que nosotros llegáramos (falta de trazabilidad), yo creo que la población es muy grande, porque no había un control, no había control absolutamente de nada. Es decir, la inscripción se basaba en la confianza absoluta de lo que cada universidad traía y presentaba. Era a ojo cerrado”, manifestó.

Las universidades basan esta acción en la autonomía universitaria -garantizada en la Constitución Nacional-, según Ramírez.

Con el Registro Único del Estudiante de Educación Superior (RUES), que debería contar con todo el historial de los estudiantes universitarios, buscan evitar la ausencia de datos fiables a la hora de registrar los títulos.

MEC tendrá nuevo sistema para registrar títulos

Esta mañana, durante la conferencia de prensa, que se realizó en el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), afirmaron que el MEC trabaja en un nuevo sistema para registrar los títulos de grado y de posgrado en Paraguay, basados en la herramienta del RUES.

“La intención, con el Viceministerio de Educación Superior, es que con este sistema nuevo tengamos ya la trazabilidad, con la trayectoria de cada estudiante antes de registrar un título”, insistió el ministro Ramírez.