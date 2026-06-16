Pavo Real II: postergan juicio contra Alexandre Rodrigues a pedido de la defensa

A pedido de la Abg. Noelia Núñez, representante legal de Alexandre Rodrigues Gomes, el Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado reprogramó para el miércoles 16 de setiembre, a las 8:30, el inicio del juicio oral y público al hijo del difunto exdiputado colorado Eulalio “Lalo” Gomes Batista, acusado en el caso Pavo Real Py II.

A priori el inicio del juicio oral se había calendarizado para el pasado 3 de junio, pero el colegiado presidido por la jueza María Luz Martínez e integrado por Federico Rojas y Dina Marchuk, atendió el pedido de la Abg. Noelia Núñez, quien solicitó la postergación debido al extenso caudal probatorio y alegando que el sistema penitenciario le otorga muy poco tiempo para preparar la defensa, junto a su representado.

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Actualmente Alexandre Rodrigues Gomes, quien fue acusado por los fiscales Andrés Arriola e Ingrid Cubilla, de la Unidad Especializada en Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado, por los hechos de tráfico internacional de drogas, lavado de activos provenientes del narcotráfico y asociación criminal; cumple prisión preventiva en la Penitenciaría de Máxima Seguridad “Martín Mendoza”, en Emboscada.

La Operación Pavo Real II se realizó el 19 de agosto de 2024, cuando los fiscales Osmar Segovia, Ingrid Cubilla y Elva Cáceres encabezaron allanamientos simultáneos en los domicilios de Alexandre Rodrigues Gomes y su padre, el diputado Eulalio “Lalo” Gomes, en Pedro Juan Caballero. El primero fue detenido y el segundo perdió la vida al enfrentarse con policías que acompañaron el procedimiento.

Alexandre Rodrigues habría liderado esquema narco

El Ministerio Pública señala en la acusación que, entre los años 2019 y 2021, Alexandre Rodrigues Gomes lideró una estructura criminal dedicada al tráfico internacional de drogas, integrada por ciudadanos paraguayos, brasileños y bolivianos; con base de operaciones en ciudades fronterizas del Departamento de Amambay.

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Dicha estructura criminal operaba en todas las etapas de la cadena delictiva: adquisición de cocaína y pasta base en Bolivia, ingreso al territorio paraguayo mediante aeronaves que aterrizaban en pistas clandestinas ubicadas en establecimientos rurales; resguardo, y transporte posterior al territorio brasileño y otros destinos internacionales, como el continente europeo, según la acusación.

En cuanto al hecho de narcotráfico, la Fiscalía señala a Alexandre Rodrigues Gomes como responsable del envío de 300 kilos de cocaína, con el logotipo de “HELLO KITTY”, a Sao Paulo, en fecha 1 de febrero de 2020; así como el tráfico de 2,780 kilogramos de sustancias ilícitas, en el período comprendido entre el 16 de febrero y el 18 de marzo de 2020.

Al hijo de Lalo Gomes le atribuyen también la remisión de 177 kilos de cocaína, con el logotipo de “Hello Kitty”, que tenían como destino final Paranagua (municipio de Brasil), que fueron incautados en fecha 31 de enero de 2020; y el envío de 360 kilos de cocaína en una avioneta bimotor, que fue incautada el 14 de noviembre del 2020, en el interior de Sao Paulo - Brasil, entre los municipios de Piracicaba y São Pedro.

Lavado de dinero atribuido al hijo de Lalo

A Alexandre Rodrigues Gomes se le atribuye haber estado vinculado con la organización criminal liderada por el narcotraficante brasileño Jarvis Chimenes Pavão y, en ese contexto, haber tenido participación en transacciones de compra-venta de bienes inmuebles existentes en territorio paraguayo que forman parte del patrimonio de la organización criminal y fueron adquiridas de manera irregular.

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“Rodrigues Gomes operaba con interlocutores vinculados a casas de cambio, a través de las cuales coordinaba la movilización de grandes sumas de dinero de origen ilícito. Estas operaciones formaban parte de una red transnacional dedicada al financiamiento de actividades ilícitas y al lavado de activos, con conexiones en Bolivia, Paraguay, Brasil y Europa”, destaca parte del escrito de acusación.

Concretamente, el Ministerio Público hace referencia a la adquisición irregular, en el año 2020, del establecimiento rural denominado “Estancia Negla Poty”, ubicado en el distrito de Bella Vista Norte del departamento de Amambay; por un precio de US$ 1.725.750.

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Al hijo de Lalo Gomes se le atribuye además haber realizado operaciones financieras sin sustento comercial, a título personal y también a través de las empresas de las cuales formaba parte (como Paraguay Autopartes SA), con personas físicas y jurídicas supuestamente vinculadas al narcotráfico, como Antonio Joaquim Da Mota, Luis Carlos Da Rocha, alias “Cabeza Branca”; Diego Isaac Benítez y las empresas vinculadas a ellos, entre los años 2017 y 2021; habiendo operado con diversos roles, en algunas ocasiones como lavador, en otras como financistas.