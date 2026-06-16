Ypané: alumnos y docente auxiliados tras presunta intoxicación en escuela

La alarma se activó en horas de la tarde de este martes en la Escuela Fortaleza 123 de la ciudad de Ypané (Central), luego de que varios estudiantes comenzaran a presentar síntomas de intoxicación.

De acuerdo con el informe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ypané, aproximadamente ocho niños y una docente manifestaron náuseas, mareos, dolor de cabeza, sequedad en la boca y episodios de vómitos, por lo que requirieron asistencia inmediata.

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En una primera intervención, los afectados fueron atendidos por docentes y directivos de la institución educativa hasta la llegada de los equipos de emergencia. Posteriormente, los pacientes fueron trasladados al Centro de Salud de Ypané para una evaluación médica más exhaustiva.

La situación generó preocupación entre padres y familiares, quienes acudieron rápidamente a la escuela para interiorizarse sobre el estado de salud de los alumnos.

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El sargento Edson Rubira, del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ypané, informó que “en total fueron trasladados ocho estudiantes y una docente a centros médicos cercanos”.

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“Nosotros realizamos la asistencia a tres estudiantes, pero nos dijeron desde la dirección que los otros cinco fueron igualmente asistidos y trasladados”, explicó.

Refirió, además, que “el origen de la intoxicación hasta ahora lo desconocemos. Si bien hicimos el rastrillaje alrededor de la institución, no hallamos ninguna fábrica que tenga sus instalaciones alrededor, pero sí constatamos que había vertederos clandestinos cerca de la institución”.

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Mencionó, igualmente, que además de los ocho atendidos oficialmente, otros alumnos habrían presentado los mismos síntomas, pero se desconoce la cantidad exacta, ya que muchos padres se acercaron a la institución para asistir a sus hijos.

Según los datos preliminares, aún se desconoce el origen de la posible intoxicación. Algunas versiones señalan que los síntomas habrían aparecido tras la presencia de algún elemento en el ambiente que habría ingresado a través de la ventana de las aulas del quinto y sexto grado.

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Las autoridades sanitarias y los organismos de emergencia continúan con el procedimiento correspondiente para determinar las causas del hecho y descartar riesgos para el resto de la comunidad educativa.