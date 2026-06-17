Encarnación: destacan alta participación de jóvenes en feria de empleos del MTESS

La directora regional en Itapúa del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), Sara Riquelme, destacó que desde temprano un gran número de buscadores de empleo se hizo presente en la feria organizada en la ciudad de Encarnación. Explicó que desde las 7:00 están realizando los test psicolaborales previos a las entrevistas.

La feria se realizó en el local de Turista Roga, sitio ubicado sobre la avenida Costanera Padre Bolik y la Ruta PY01, en la capital departamental. Se ofertaron 410 puestos para más de 50 perfiles, principalmente técnicos y de servicio.

Los organizadores indicaron que estuvieron 29 empresas locales ofertando empleos de temporada, en el marco del aumento de la necesidad de mano de obra, debido al desarrollo del Mundial de Rally, que se desarrollará en Itapúa entre el 27 y el 30 de agosto de este año.

Riquelme manifestó que, en esta ocasión, la mayoría de los postulantes estaba inscrita en la plataforma de bolsa laboral Emplea Py. Sostuvo además que la demanda de empleo es muy grande en la región.

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Empleos temporales

La ciudad de Encarnación se caracteriza por tener una marcada temporada alta, donde la necesidad de trabajadores para los sectores hotelero, gastronómico y de servicios aumenta durante los tres meses de verano.

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La referente regional del MTESS explicó que las ferias de empleo se realizan habitualmente a fin de año para acercar a los buscadores de empleo a las empresas. El evento del Mundial de Rally abrió una necesidad laboral en temporada baja, por lo que desde el año pasado implementan esta feria de empleos temporales.

La mayoría de los buscadores de empleo son jóvenes, según refirió Riquelme. También sostuvo que la plataforma Emplea Py está habilitada todo el año.

Si bien la demanda laboral es superior a la oferta, indicó que esta bolsa de empleos notifica a los buscadores de empleo cuando existe una oportunidad laboral, dependiendo del perfil solicitado.

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Test psicolaboral

Esta nueva feria contó con un filtro previo que consta de un test psicolaboral, que fue realizado a cada interesado antes de las entrevistas con las empresas. La directora de Trabajo resaltó que este test lo realizaban anteriormente en la plataforma, pero en esta oportunidad lo realizaron con profesionales para ajustar los resultados a los requerimientos de las empresas.

El objetivo principal de un test psicolaboral es medir aptitudes cognitivas, rasgos de personalidad y competencias laborales para determinar si un candidato es compatible con las exigencias del puesto y la cultura de la empresa.

Este requerimiento hizo que se retrasara el proceso de entrevista, según manifestó la referente del MTESS.