Municipalidad de Asunción retira carritos lomiteros del microcentro

Este jueves, un grupo de agentes de la Policía Municipal de Vigilancia se encargó de despejar la zona de la Plaza de la Democracia, puntualmente en la calle Nuestra Señora de la Asunción, donde se encontraban varios puestos de comida.
Según explicó el director, los propietarios fueron notificados en reiteradas ocasiones que no están al día con los impuestos y gestiones de permisos para operar en la zona.
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Aseguraron que hace al menos tres meses fueron avisados y “en algunos casos más tiempo”, pero no acudieron ante la Policía Municipal de Vigilancia para ponerse al día y abonar el canon correspondiente.
Una de las afectadas se acercó cuando empezó el operativo y señaló que ella misma se encargaría de llevar su carrito lomitero para evitar que sus pertenencias resulten dañadas durante el traslado.
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