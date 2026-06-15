Asunción: Denuncian reparto de cargos tras internas coloradas

En la Municipalidad de Asunción se registran denuncias por un presunto esquema de cuoteo político tras las elecciones internas coloradas del pasado 7 de junio. Según la denuncia, el intendente Luis Bello (ANR-cartista) ejecutó cambios en direcciones clave para ubicar a operadores del cartismo con miras a las elecciones municipales, que serán el 4 de octubre.

El detonante de la crisis institucional fue la destitución de Fredis Estigarribia en la Dirección General de Gestión Ambiental. El funcionario fue removido tras cumplir exactamente ocho meses en la función pública. Había asumido el cargo el 15 de octubre de 2025.

Fuentes municipales confirmaron el nombramiento de Máximo Barreto (ANR-cartista) en la vacante como un supuesto cupo político post-internas. El ingreso del operador es señalado como un apadrinamiento directo del concejal de Asunción César “Ceres” Escobar (ANR-cartista), quien busca ser reelecto.

La evidencia del cuoteo político en redes sociales

La evidencia del pacto quedó expuesta en redes sociales, donde Escobar publicó hace dos semanas una fotografía junto al nuevo director. El concejal dio la bienvenida a su equipo para las internas, denominado “Proyecto Mbarete”, a Máximo Barreto, dirigente de la Seccional N° 5, hoy nuevo director municipal.

La supuesta repartija de cargos provocó un efecto cascada, con el relevo de Sergio Irala en la jefatura de Polución Sonora y Cartelería. Estas movidas políticas generaron además la renuncia inmediata de la ingeniera Rosario Godoy a un cargo técnico.

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El nuevo director, Máximo Barreto, es candidato a presidente de la Seccional N° 5 y síndico de Cerro Porteño. El economista de la Universidad Nacional de Asunción posee una maestría en Chile y ejerce como asesor en Essap, firma que dirige el concejal con permiso Luis Fernando “Luifer” Bernal (ANR-cartista).