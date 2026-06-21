FADA-UNA responde ante denuncias por examen de ingreso

Ante la denuncia de padres de postulantes sobre una presunta ayuda indebida por parte de una docente durante el examen de ingreso al Curso Preparatorio de Admisión (CPA), el decano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte (FADA-UNA), José Insfrán Guerrero, afirmó que la institución ya se encuentra investigando el caso y rechazó las acusaciones de inacción realizada por los padres.

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La polémica surgió tras una nota presentada por un grupo de cuatro padres de postulantes para la carrera de Arquitectura, quienes denunciaron que, durante la evaluación de Matemática realizada el pasado sábado 13 de junio, una docente habría brindado asistencia directa a un grupo específico de estudiantes, comprometiendo los principios de equidad y transparencia del proceso. Según la denuncia que realizan los padres, está docente, habría brindado clases privadas a un grupo de ingresantes y, debido a ese motivo, habría dado una ayuda extra a sus alumnos particulares.

FADA-UNA: investigaciones en curso y medidas correctivas

El decano Insfrán aclaró que la institución tuvo conocimiento de la queja a principios de la semana pasada y que, desde entonces, se han activado los protocolos internos. “Ya se reunieron los profesores del CPA, la directora les reunió, hablaron con la profesora señalada y se hicieron las consultas”, detalló el decano.

Asimismo, confirmó que el caso fue derivado a la Asesoría Jurídica de la facultad para formalizar la respuesta institucional que será entregada el martes, garantizando que el proceso está siendo revisado rigurosamente.

Como medida preventiva, Insfrán informó que para el segundo examen, correspondiente a Física y realiza ayer, se implementaron cambios logísticos como la rotación de docentes. “Los profesores que supervisaron el grupo 1 en la primera instancia fueron trasladados a otros grupos para evitar suspicacias”, afirmó.

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Asimismo, indicó que se estableció un protocolo de consultas, por lo que cualquier duda de los postulantes debe ser realizada en voz alta y respondida de la misma manera por el docente ante todo el curso, eliminando la posibilidad de interacciones individuales discretas.

“Prohibidísimo”: la postura sobre clases particulares

En relación con la denuncia de que la docente implicada daría clases particulares a postulantes, Insfrán fue enfático: “Eso está prohibidísimo”.

El decano explicó que la política de la FADA es tajante al respecto al tema, argumentando que no se permite que los docentes del Curso Preparatorio de Admisión ejerzan como competencia del cursillo oficial de la facultad. De confirmarse la falta, aseguró que la docente será separada del curso.

Contexto de alta exigencia y baja tasa de aprobación

Durante la entrevista con ABC, el decano explicó que son 362 jóvenes los que buscan una de las 120 plazas que se dispone para Arquitectura, a los que se suman 80 postulantes para uno de los 40 cupos para Diseño Industrial.

Insfrán subrayó que la preocupación se da en un contexto de rendimientos académicos bajos. Confirmó que en el primer examen de matemática, el 74% de los postulantes no alcanzó el mínimo del 60% requerido. En el caso de física, la cifra fue aún más crítica, con un 90% de desaprobados.

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El decano señaló que la facultad atraviesa una situación compleja, donde el bajo nivel educativo proveniente de la educación media, afecta directamente el desempeño en materias de ciencias exactas. Lamentó que la nota de los padres sugiera un “caso omiso” por parte de las autoridades de la FADA, reafirmando que él mismo se reunió personalmente con las madres denunciantes, comprometiéndose a esclarecer los hechos sin emitir juicios de valor prematuros hasta concluir la investigación.