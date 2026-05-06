Hospital de Itauguá: Itaipú descalifica a dos consorcios “de peso” por falta de solvencia y experiencia

La Itaipú Binacional emitió el acta de juzgamiento de la licitación NE 0245-26 para la construcción del nuevo Hospital Nacional de Itauguá, desatando una fuerte polémica en el sector de la construcción.

En un movimiento que genera suspicacias, la comisión evaluadora inhabilitó a dos de los cuatro consorcios participantes, grupos que nuclean a las empresas con gran trayectoria del mercado local, dejando el camino despejado para solo dos oferentes.

Entre los excluidos figura el Consorcio Hospitalario Nacional, conformado por Jiménez Gaona y Lima S.A. (JGL) y Ecomipa S.A. Según el acta, la descalificación se debe a que la firma líder (JGL) no cumple con el requisito de capital operativo mínimo necesario según el balance 2024.

Los auditores de la entidad binacional concluyeron que, incluso sumando las líneas de crédito presentadas, la firma no alcanza los ratios de solvencia financiera exigidos para una obra de tal envergadura.

El hecho resulta llamativo para el sector, considerando que este grupo cuenta con antecedentes directos en obras de similar envergadura, como el Gran Hospital de Coronel Oviedo. Este revés financiero deja al grupo fuera de la puja.

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La decisión se basó en el análisis de los estados financieros del ejercicio 2024, donde se detectó el incumplimiento del indicador económico-financiero previsto en las normativas del llamado.

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Al eliminar a estas empresas, la binacional reduce la puja en un proyecto de gran envergadura, limitando las opciones del Estado para obtener mejores condiciones técnicas y económicas.

El “insólito” cuestionamiento a la experiencia en IPS Ingavi

El segundo grupo fuera de carrera es el Consorcio GHI, integrado por Constructora Isacio Vallejos S.A. (CIVSA), Concret Mix S.A. y Benito Roggio e Hijos S.A. En este caso, la inhabilitación se fundamenta en que CIVSA no pudo demostrar “fehacientemente” su experiencia técnica en plantas de tratamiento y sistemas eléctricos.

Lo que resulta paradójico es que CIVSA es precisamente la empresa que llevó adelante la construcción del Hospital IPS Ingavi. Sin embargo, para la comisión de licitación, los documentos presentados no comprueban que la firma haya ejecutado las tareas de forma individual, alegando que los trabajos fueron realizados por terceros dentro de aquel consorcio.

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Solo dos finalistas y dudas sobre la competencia

Con la salida de los “pesos pesados”, la competencia quedó reducida a solo dos grupos: el Consorcio Gran Hospital (Tecnoedil, Implenia y Ascent) y el Consorcio Hospitalario Central (Gomez Abente, Chaco, Dumont y Ricardo Diaz). Este último incluso tuvo que superar una auditoría de sus facturas ante la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) para poder ser habilitado.

Llamó la atención la exhaustiva revisión realizada sobre el Consorcio Hospitalario Central. La comisión solicitó una “diligencia de carácter aclaratoria” para validar facturas de obras anteriores. Estos documentos fueron cruzados con los registros de la DNIT para confirmar su validez legal y la trazabilidad de los trabajos ejecutados.

Tras el visto bueno de la autoridad tributaria y el análisis de la Superintendencia de Compras, el consorcio fue finalmente habilitado.

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La reducción de la cantidad de competidores mediante criterios que algunos sectores consideran “poco claros” es una señal de alerta en las licitaciones de la binacional.

La exclusión de firmas con capacidad operativa bajo el argumento de falta de solvencia o de experiencia en obras que ellas mismas construyeron, alimenta la percepción de un proceso direccionado. Ahora, la Comisión de Licitación y Negociación Específica deberá avanzar con la apertura de las ofertas económicas de los dos sobrevivientes.

Promesa con retrasos

El 22 de setiembre del 2025 se presentó el anteproyecto arquitectónico del nuevo Hospital Nacional de Itauguá, que será financiado por Itaipú, recordando que con esto se da cumplimiento al compromiso asumido por el presidente de la República, Santiago Peña, durante su visita al referido hospital en febrero de 2024. En aquella oportunidad, recorrió las instalaciones del nosocomio junto a la primera dama, Leticia Ocampos.

La licitación del nuevo Hospital Nacional de Itauguá estaba prevista para antes de diciembre de 2025, mientras que el inicio de las obras se estimaba para abril de este año, con un plazo de ejecución de 24 meses. Sin embargo, el acta de juzgamiento de la licitación recién se realizó el 24 de abril de 2026.

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El anteproyecto, presentado por ingenieros de Itaipú, contempla la construcción de un hospital de 52.000 m², con capacidad para más de 1.000 pacientes, distribuidos en 1.039 camas. Además, dispondrá de 30 quirófanos y 70 consultorios.

El director de Itaipú, Justo Zacarías Irún había destacado que la entidad ya financia hospitales en Curuguaty, Concepción y Mariscal Estigarribia (Chaco). Además, comentó que está en fase final de adjudicación el Hospital de Asunción y se proyecta el Hospital General del Este, en Ciudad del Este.

El proyecto contempla también la construcción de un moderno albergue en el predio del hospital. La iniciativa, que se encuentra en ejecución, tendrá 1.600 m² y ofrecerá condiciones seguras y funcionales para pacientes nefrológicos y sus familiares. Dispondrá de 35 habitaciones dobles con capacidad para 70 personas, además de cocina, comedor, sala de estar y lavandería.