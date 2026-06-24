Descartan muerte por botulismo en paciente de IPS

En un informe emitido este mediodía, las autoridades del Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS) comunicaron oficialmente que el caso de un paciente varón de 30 años, cuya muerte generó sospechas de botulismo, fue descartado tras recibir resultados negativos del Ministerio de Salud Pública (MSPBS).

El paciente, que inició con síntomas el 19 de mayo de 2026 e ingresó a la Unidad de Reanimación Adultos del hospital el 24 de mayo, falleció el 3 de junio de 2026.

Tras el análisis de las muestras enviadas, se confirmó que el botulismo no fue la causa de su deceso. “Sobre un paciente varón de 30 años que ingresó el 24/05/26 en la Unidad de Reanimación Adultos y falleció el 03/06/26, se informa que los resultados recibidos del MSPBS fueron todos negativos, por lo cual se descarta que su caso haya sido botulismo”, dice el informe del IPS.

Situación de pacientes confirmados

El reporte también detalla la evolución de dos pacientes que permanecen internados con diagnóstico confirmado de botulismo tras presentar sintomatología clínica, nexo epidemiológico y confirmación laboratorial:

Mujer de 59 años : Ingresó el 07/05/26 y transita su día 48 de internación en el Servicio de Terapia Intensiva Adultos I. Se encuentra estable, lúcida, afebril, traqueostomizada y con asistencia mecánica respiratoria, presentando una ligera mejoría. Recibe alimentación enteral y fisioterapia diaria.

Hombre de 62 años: Ingresó el 02/06/26 y cumple su día 22 de internación en el Servicio de Terapia Intensiva I. Se encuentra estable, lúcido, traqueostomizado, con gastrostomía y en asistencia mecánica respiratoria. Aunque moviliza manos y pies, persiste la ptosis palpebral y continúa bajo tratamiento antimicrobiano y acompañamiento multidisciplinario.

Acciones preventivas y cierres de locales

Ante el vínculo epidemiológico identificado entre varios de los casos y el consumo de productos alimenticios, la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) procedió a la suspensión preventiva de cinco locales comerciales ubicados en Asunción.

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El Ministerio de Salud continúa con las investigaciones para determinar el origen exacto de la contaminación alimentaria, instando a la población a buscar atención médica inmediata ante síntomas como visión doble, dificultad para tragar, debilidad facial o dificultad respiratoria.