IPS plantea padrinazgo privado para dignificar sus albergues

El Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS), liderado por Isaías Fretes, anunció hoy la intención de implementar un plan de “padrinazgo” para los albergues institucionales.

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La iniciativa, conversada esta mañana durante la sesión del Consejo, busca articular alianzas con empresas privadas que tienen contratos vigentes con la previsional, con el fin de transformar espacios que, históricamente, han sido foco de incontables quejas por parte de los asegurados debido a sus condiciones precarias e inhumanas.

Albergues del IPS: un espacio de dolor olvidado

Durante décadas, los familiares de pacientes internados en el Hospital Central y otros centros del IPS han convivido con la indignación y la impotencia.

Los testimonios de los asegurados sobre estos espacios —destinados a quienes esperan noticias de sus seres queridos o acompañan tratamientos de larga duración— han sido una constante histórica: falta de higiene, ausencia de mobiliario básico, hacinamiento y una total deshumanización del entorno.

La improvisación, producto de la falta de una planificación presupuestaria adecuada, convirtió a estos lugares en un reflejo del descuido institucional. Ante esta realidad, el presidente del IPS reconoció que es imperativo dar un trato “más digno, más humano y más sensibilizado” a quienes atraviesan el momento más difícil de sus vidas.

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La propuesta: padrinazgo como modelo de gestión

La estrategia planteada por el Consejo consiste en invitar a las empresas proveedoras de la institución a sumarse como “padrinos” de los albergues, bajo un esquema de responsabilidad social. La idea es que estas firmas aporten los recursos necesarios para reacondicionar los espacios mediante convenios, sin que esto signifique comprometer a la institución en acuerdos comerciales irregulares.

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“Hay demasiadas empresas que tienen trabajos acá y permanentemente están utilizando los recursos del IPS; están ganando mucha plata con la institución. Plantearía tener un padrinazgo para los albergues e iniciar como un plan piloto”, fue el planteamiento que realizó la consejera Mirtha Arias, representante de los trabajadores aportantes del ente.

Buscan eliminar parches con presupuesto

El Consejo enfatizó que, aunque el padrinazgo busca una solución inmediata y práctica para mejorar la infraestructura, el desafío de fondo sigue siendo la inclusión de estas necesidades en el presupuesto institucional para el 2027. La meta es dejar atrás los “parches” temporales y garantizar que la dignidad del asegurado y su entorno familiar deje de ser una deuda pendiente en el IPS.

El tema generó un consenso unánime sobre la urgencia de humanizar la atención. “Hay que presupuestar para el año que viene para que los familiares tengan un lugar más digno. La improvisación hizo que no estén en las condiciones adecuadas”, expresó Fretes.

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Se decidió en sesión que el plan piloto se pondrá en marcha tras la socialización de la propuesta con las cámaras farmacéuticas y de proveedores.