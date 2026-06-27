Hacen rifas para salvar niños cardiópatas ante el “freno” burocrático del Estado

La Fundación CECI (Centro Especializado de Cardiología Infantil), organización que desde hace más de 15 años asiste a los pacientes del Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu, emitió un llamado de auxilio urgente ante la falta de desembolso de los fondos que por ley y decreto presidencial les corresponden para el ejercicio fiscal 2026.

Frente a la inacción del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que mantiene trabados los recursos financieros, los voluntarios se vieron obligados a recurrir a la venta de rifas y campañas solidarias para poder costear insumos y medicamentos para pacientes graves.

Karen Leguizamón, representante de la Fundación CECI, detalló que el retraso administrativo ya provocó que la organización dé por perdido el dinero correspondiente al primer trimestre del año, y están a días de perder el presupuesto asignado para el mes de junio de 2026.

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“El año pasado luchamos muchísimo para estar dentro del Presupuesto General de la Nación. Se nos adjudicó el rubro y hay un decreto presidencial que lo respalda, pero hasta ahora no podemos concretar el desembolso. Llevamos tres meses atrapados en papeleos burocráticos. Nos piden documentos, los presentamos todos en regla, y nos vuelven a trabar. Al final, los que pierden la vida son los niños”, lamentó Leguizamón en comunicación con ABC.

En estos momentos, la fundación tiene reportados a diez niños en estado grave que necesitan cirugías cardíacas complejas de forma inmediata. Además, un paciente prioritario debe ser conectado a un corazón artificial.

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Rifas para comprar insumos médicos esta semana

A raíz del desinterés, el soporte de estos pacientes críticos depende exclusivamente de la caridad ciudadana. La fundación se encuentra ofreciendo rifas para asegurar fondos mínimos de cara a los próximos días.

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“Me apena profundamente tener que llegar a esto con nuestros niños. Estamos haciendo rifas para tener fondos esta misma semana y poder garantizarle a los médicos los insumos básicos para que los pacientes no sufran. Dependemos de la solidaridad de la gente común mientras el dinero público sigue congelado en una oficina”, fustigó la vocera de CECI.

Salud reacciona tarde y Economía mantiene el silencio

Desde la organización civil aclararon que el Ministerio de Salud Pública y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) colaboraron formalmente para poner al día todos los convenios y documentaciones exigidas. Sin embargo, el cuello de botella se encuentra retenido de forma exclusiva en el Ministerio de Economía.

La fundación tiene como plazo perentorio e improrrogable el 30 de junio para cargar las rendiciones de cuentas y validar los desembolsos, pero se encuentran atados de pies y manos porque la cartera económica no les remite los documentos internos que ellos mismos deben emitir para destrabar el sistema legal.

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Bajo el lema “Doná un poquito, saná un corazoncito”, la Fundación CECI pide el apoyo masivo para visibilizar el drama. Sostiene que en la cardiología infantil, cada hora perdida se reduce drásticamente las posibilidades de supervivencia de los menores.