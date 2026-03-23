“Carencias en salud subsidian el despilfarro”: el duro descargo de un médico de Acosta Ñu

El doctor Diego Gamarra, coordinador de Terapia Intensiva del Hospital Pediátrico Acosta Ñu, indicó que en los primeros meses del año se sintió una disminución en la disponibilidad de insumos y medicamentos como nunca antes en este centro médico, al que recurren pacientes de todo el país.

“Se siente sobre todo una cierta sensación de angustia cuando a la hora de reponer un medicamento nos encontramos con trabas administrativas que fueron impuestas desde el Ministerio de Economía”, señaló el médico.

Estas restricciones que ralentizan la reposición obligan a los profesionales a reprogramar procedimientos y retrasar cirugías programadas, una situación que califica de “inédita” para este hospital.

“Hay contratos abiertos con empresas proveedoras, lo que tendría que poder permitir solicitar la provisión de insumos que están en déficit y, sin embargo, las restricciones no están permitiendo el reabastecimiento”, explicó.

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El médico denunció que a muchos profesionales del hospital se les sigue adeudando pagos del año 2025, algo que fue reclamado durante los primeros meses de este año. Dijo que, si bien hubo un compromiso de subsanar la situación para febrero, todavía hay personal que no cobró todo lo que le corresponde.

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El Hospital Pediátrico Acosta Ñu cuenta con más de 40 camas de terapia intensiva, lo que representa casi la mitad de las camas de UTI pediátricas del sistema, contó Gamarra y señaló que la tasa de ocupación casi siempre es muy alta, lo que demanda un arduo trabajo del personal especializado en un contexto sumamente desfavorable.

“Estamos acostumbrados a ciertas carencias, pero lo que se está viviendo ahora es inédito, es mucho más duro que lo que se vivió en gobiernos anteriores”, mencionó.

Salud precaria y despilfarro en otras áreas

En un nuevo contexto dibujado por un gobierno que pasó de señalar las bondades económicas del país a anunciar una política de austeridad, el doctor Diego Gamarra hace una dura reflexión: “Las carencias de salud están subsidiando el despilfarro en otras áreas del Estado”, una clara referencia al festín de bonificaciones y sobresueldos de altos funcionarios.

“Las asignaciones complementarias que se hacen a los intensivistas se pagan con un retraso de tres meses. Yo no creo que las bonificaciones del Congreso se paguen cada tres meses; seguramente antes de fin de mes religiosamente deben cobrar ellos, esas son las cosas que uno no entiende”, dijo.

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Gamarra afirmó que la precarización el sector salud es realmente muy grave, ya que más de la mitad del personal permanece en situación de “contratado” por varios años, algo que no permite hacer aportes jubilatorios, y agregó que desde hace más de 14 años no hay actualización salarial. “Realmente el sector salud fue muy postergado en los últimos gobiernos”, lamentó.