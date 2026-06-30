Trabajos en escuela y colegio de San Lorenzo siguen a paso lento

La escuela Carolina Romero, ubicada en el barrio Villa Industrial de San Lorenzo, sigue sin ser techada en un sector. La obra en esta institución inició en diciembre del año pasado y se debía entregar antes de que termine el primer semestre de este año.

Los padres de la institución expresaron preocupación por la exposición de sus hijos en las aulas en carpas desde la llegada de los días de bajas temperaturas. Las aulas de contingencia fueron instaladas a inicios de año para el desarrollo de las clases.

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La directora de Fonacide de la Municipalidad de San Lorenzo, Celia González, anunció que en dos semanas ya tendrán terminado un sector de la institución para el traslado de la dirección, biblioteca, comedor y muebles, e iniciar la intervención de otro sector.

“Carolina Romero está avanzando bien. En dos semanas, si el tiempo así lo permite, entregan todo un sector donde podrán mudar su dirección, biblioteca, comedor y otros muebles, para poder despejar todo un bloque de cuatro aulas e iniciar la intervención en ese sector”, expresó González.

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En el Colegio Nacional Barcequillo, según informó la encargada de Fonacide, Celia González, se está en la etapa de recuperación de varias aulas que están en desuso.

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Mencionó, además, que están trabajando en la carga de hormigón para la construcción de nuevas aulas.

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La empresa adjudicada para realizar obras en ambas instituciones es la Constructora GFEN, representada por Giovanni Fabrizio Elizaur Nicolicchia. El costo total asciende a G. 2.734.859.017, monto con el que se debe honrar la refacción y construcción de nuevas aulas para el bienestar de los estudiantes y docentes.