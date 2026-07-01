Vence la habilitación vehicular en Asunción: masiva concurrencia a talleres de ITV tras el feriado

En la jornada de este miércoles, los talleres de Inspección Técnica Vehicular (ITV) habilitados por la Municipalidad de Asunción registraron una masiva concurrencia de contribuyentes en la fecha límite definitiva para la renovación de la habilitación vehicular. La aglomeración se produce tras la prórroga otorgada por el intendente, Luis Bello (ANR-cartista), debido al feriado nacional del martes 30 de junio decretado por la victoria de la Albirroja en el Mundial, convirtiendo esta jornada en el último plazo para evitar las sanciones inmediatas.

Masiva afluencia y aumento de la demanda en Ivesur y Coarco

Este miércoles, el panorama en ambos centros de control fue todavía más cargado que la relativa calma observada hasta el último fin de semana, cuando la concurrencia de automovilistas era menor. Una nutrida afluencia con extensas filas de vehículos coparon este miércoles los talleres de Ivesur y Coarco, pese a las constantes advertencias de la Municipalidad, que durante todo el mes instó a los ciudadanos a no postergar el trámite para evitar el caos de último momento.

Según los datos de la firma Ivesur, durante la última semana, el promedio de atención saltó de unos 40 vehículos diarios durante los primeros meses del año a más de 250 por jornada desde la semana pasada. Desde la firma no descartaron que esta cifra sea incluso superada hoy. Esta firma estuvo operando incluso durante ayer, martes, pese al feriado decretado por el Ejecutivo, a diferencia de Coarco, firma que mantuvo sus accesos cerrados al público.

Requisitos, costos de la ITV y multas vigentes por circular con documento vencido

Para iniciar el trámite de renovación en Asunción, los contribuyentes deben presentar de forma obligatoria la cédula verde del rodado junto con la habilitación del año anterior. La ITV es un requisito previo al pago de la patente para la mayoría de los vehículos, con el fin de auditar sistemas críticos como frenos, luces, dirección y emisión de gases. Están exonerados del control mecánico los modelos fabricados en los años, cuyos propietarios pueden acudir de manera directa a realizar el pago en las cajas municipales.

La Municipalidad dispuso tres puntos estratégicos para descentralizar la atención y agilizar el cobro de los aranceles. Los talleres de Ivesur (en el barrio Itay) y Coarco S.A.C.I. (en el barrio Vista Alegre) funcionan como centros integrales donde se realiza tanto la inspección física del rodado como la liquidación de la tasa. Por otro lado, el Bloque C del Palacete Municipal, ubicado sobre la avenida Mariscal López, opera de forma exclusiva para los vehículos exonerados de la ITV y para las gestiones de rodados 0 kilómetros, los cuales deben iniciar obligatoriamente su registro en dicha sede central.

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En cuanto a los costos del trámite, la tasa de la patente se calcula sobre el 0,3% del valor fiscal del vehículo, según lo establecido por la Ley N° 7.459/2025. A este monto se le debe sumar el costo fijo de la ITV, el cual asciende a G. 367.400 para automóviles particulares y camionetas de hasta 2.5 toneladas, mientras que las motocicletas y los transportes escolares abonan una tasa preferencial de G. 122.100. Quienes decidan trasladar su legajo desde otro municipio a la capital acceden al beneficio de la inspección técnica gratuita durante el primer año.

El horario unificado de atención en los centros es de lunes a viernes de 07:00 a 17:00, y los sábados de 07:00 a 12:00. Las autoridades recuerdan las sanciones por circular con el documento vencido: la Policía Municipal de Tránsito aplicará multas de cuatro jornales mínimos, G. 468.308, bajo el nuevo ajuste salarial vigente desde este 1 de julio, mientras que en rutas nacionales la Patrulla Caminera aplicará multas que superan los G. 585.000, contando con la facultad legal de demorar el vehículo y remitirlo de inmediato al corralón.