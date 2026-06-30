Hoy vence la habilitación vehicular en Asunción: ¿se extiende el plazo por el feriado?

Los automovilistas de Asunción enfrentan dudas sobre el vencimiento de la habilitación vehicular, previsto para hoy, 30 de junio, ante la declaración de feriado nacional, tras la victoria de la Albirroja en el Mundial. Atendiendo esta decisión del Poder Ejecutivo, el intendente, Luis Bello, resolvió que el periodo para abonar la patente pasa para este miércoles 1 de julio.

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Desde la Municipalidad de Asunción señalaron que las ordenanzas vigentes disponen que cuando un vencimiento coincide con días inhábiles, la fecha límite se extiende al siguiente día hábil. Las bocas de cobranza y la sede central de la Municipalidad, sobre la avenida Mariscal López, reanudarán mañana las actividades de atención de forma presencial.

El dilema ciudadano y la Inspección Técnica Vehicular hoy

Pese al feriado y a la postergación del vencimiento de la patente, muchos contribuyentes se preguntan si es posible aprovechar la jornada libre laboral para adelantar el trámite de la Inspección Técnica Vehicular (ITV). ABC consultó formalmente a los talleres habilitados y la respuesta es sí, aunque con limitaciones.

Desde la firma Ivesur confirmaron que decidieron abrir sus portones y operar con normalidad durante este día feriado. Esta planta, ubicada en Salvador Bogado esquina José Pappalardo, barrio Itay, constituye la única opción disponible para los usuarios que pretendan adelantar el trámite antes del miércoles. El horario de lunes a viernes es de 7 a 17:30 y los sábados de 7 a 12 horas.

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Vicente Cappello, director de Tránsito de la Municipalidad, confirmó a ABC que la apertura de los talleres es decisión de las firmas privadas. Sin embargo, aclaró que la declaración del feriado afecta también a las oficinas comunales instaladas en los talleres habilitados para la ITV, por lo que los trámites municipales, como el pago de la patente, podrán realizarse recién desde mañana.

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El centro de verificación de la firma Coarco S.A.C.I. mantiene sus accesos cerrados al público este martes. Los administradores comunicaron que las tareas en los talleres y oficinas se reanudarán en sus horarios tradicionales mañana, miércoles.

Guía de trámites, controles en vía pública y sanciones

Para acceder a la habilitación vehicular, los interesados deben presentar la cédula verde del rodado y la habilitación vehicular anterior, para su renovación. Las pruebas contemplan la medición de emisión de gases y el estado general de los frenos en las líneas. También se audita el sistema de dirección, el funcionamiento de las luces y las condiciones del tren delantero.

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En cuanto al costo de la ITV, los automóviles particulares y camionetas de hasta 2.5 toneladas pagan G. 367.400. Motocicletas, taxis y transportes escolares pagan una tasa preferencial de G. 122.100, mientras que los colectivos urbanos y camiones pesados de más de cinco toneladas pagan G. 735.900.

Los automóviles con hasta 3 años desde su fabricación (2024, 2025 y 2026) quedan exentos de la verificación técnica. La inspección se aplica con carácter obligatorio y periodicidad anual a los rodados de mayor antigüedad registrados en el municipio. Los vehículos asignados al servicio de transporte de pasajeros deben sortear controles más rigurosos para operar.

Habilitación vehicular en Asunción: ¿Pueden multarme mañana?

Desde la Dirección de Tránsito de la Municipalidad confirmaron que con esta postergación, la Policía Municipal de Tránsito (PMT) recién podrá aplicar multas por carecer de estos documentos en la vía pública a partir del jueves 2 de julio. Los inspectores no otorgarán plazos de tolerancia una vez que culmine el vencimiento. Desde la Municipalidad confirmaron además que con la decisión municipal, la Patrulla Caminera carece de atribución legal para multar por este vencimiento antes del 2 de julio.

Las sanciones aplicadas por la PMT por circular con la habilitación vencida asciende a cuatro jornales mínimos y equivale a G. 468.308 desde julio. La Patrulla Caminera aplica sanciones equivalentes a cinco jornales mínimos, lo que representará un desembolso que supera los G. 585.000 desde julio. Además de la multa, la ley faculta a los inspectores camineros a la demora inmediata del vehículo al corralón.