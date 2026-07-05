El San Juan del Barrio Mariscal brilla en su V edición

Este domingo, las calles del Barrio Mariscal se transformaron en el epicentro de la tradición paraguaya. La quinta edición del San Juan del Barrio superó todas las expectativas, manteniendo intacta su programación y atrayendo a una multitud de familias, amigos y visitantes que celebraron una de las festividades más queridas de nuestra cultura.

Los asistentes pudieron disfrutar de una variada oferta gastronómica con los sabores típicos de la temporada, sumado a los tradicionales juegos que mantienen viva la esencia del San Juan.

Como es habitual, el evento se destacó por su enfoque inclusivo, ofreciendo espacios especialmente pensados para compartir en familia y con mascotas.

La fiesta comenzó al mediodía y desde las 12:30 se pudo disfrutar del grupo Cien x Ciento Danza, seguido por la Academia de Danzas Zaira Caballero, a partir de las 13:00.

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A las 13:45 fue el turno de Danzas María Asunción, para luego dar paso al arpista Kike Pedersen, que llegó al escenario a partir de las 14:30.

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La Banda y el Ballet Folclórico Municipal de Asunción también se unieron a esta fiesta desde las 15:45. A las 18:00 fue el turno del reconocido requintista Juan Cancio Barreto y, a partir de las 19:00, estuvo en escena el dúo de Sol Codas y Marcelo Gabriel.

A las 20:30 se hará El Baile más grande, por lo que invitan al público a sumarse a esta fiesta con trajes típicos, utilizando el sombrero pirí, la faja, el poncho o el typói.

A las 20:20 llegará al escenario Jazmín del Paraguay, seguida por el dúo Purahéi Soul, que estará en escena a las 21:00, luego de su aplaudida participación en la Copa Mundial de Fútbol cantando el himno nacional. El cierre de la fiesta estará a cargo deDJ Ata, a partir de las 22:00.

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Apoyo constante

La V edición del San Juan del Barrio contó nuevamente con el Banco Atlas como presentador oficial, reafirmando su compromiso con las actividades que fomentan el encuentro ciudadano y la cultura, junto al auspicio de Munich.

El éxito de esta edición no hace más que confirmar que el San Juan del Barrio Mariscal no es solo un evento gastronómico, sino un espacio fundamental de integración que, año tras año, logra reunir a la comunidad en torno a sus raíces.

Para conocer más detalles y revivir los mejores momentos de la jornada, se puede seguir la cuenta oficial @barriomariscal.