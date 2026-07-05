MEC: denuncian plaga de cucarachas y falta de agua en edificios del Puerto de Asunción

Funcionarios del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), denuncian graves fallas en la torre 1 del nuevo edificio del Puerto de Asunción, que debe recibir a 1.500 trabajadores de la cartera. La mudanza comenzó el 18 de junio.

El traslado a esta nueva instalación, que ya lleva más de un año de retraso, se debe realizar desde varias dependencias que hoy funcionan en edificios alquilados, distribuidos por todo el centro de la capital y alrededores. Según datos oficiales, el ahorro con esta ocupación implica US$ 1 millón al año (G. 6.000 millones).

Según indican desde la entidad, todas las oficinas que cuentan con servicios de atención para la ciudadanía funcionarán en este lugar. En un comunicado emitido el 26 de junio, el ministerio informó sobre los correos electrónicos y números de teléfono habilitados para realizar trámites, mientras las oficinas afectadas realizan el cambio de sede.

Pero el Sindicato de Funcionarios, Empleados y Docentes del MEC (Sifemec), que entre sus agremiados tiene una mayoría de administrativos, pidió que se suspenda temporalmente este traslado, debido a las denuncias por serias fallas en el puerto, que incluyen falta de estacionamiento, escasa iluminación en algunos sectores y ascensores que no funcionan bien.

MEC: la grave denuncia de funcionarios en millonario edificio

En la nota remitida por el Sifemec al Ministro de Educación, se plantean una serie de denuncias y solicitud de información sobre la habilitación municipal y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP).

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“Solicitamos que el sistema de limpieza haya en cada piso porque hoy los funcionarios recogen la basura y depositan en las afueras del edificio, ya que no hay indicación de en dónde dejar los residuos; solicitamos la fumigación del edificio por la cantidad de cucarachas”, apuntaron.

Luego, afirmaron que incluso no cuentan con agua en los baños. “Solicitamos solucionar la falta de agua en los sanitarios de varones del piso 1 al 15, y en algunos pisos el sistema de iluminación; así también solicitamos la limpieza y reparación de pérdidas de agua en algunos sanitarios”, expresaron.

El problema con el agua también se da en los baños de damas, donde el servicio es “de forma intermitente”, cuenta igualmente con pérdidas y falta de limpieza en todos los pisos, del 1 al 15, de acuerdo con el extenso reclamo.

MEC: sin comedores y desorganización en nuevo edificio

Según los funcionarios, hay dramas hasta en la organización de la entrada y salida diaria en la torre 1 del puerto. “Observamos que hay compañeros que llegan temprano (6:30) y no están abiertas las puertas, así como también compañeros que salen a las 17:00 y ya encuentran cerradas las puertas de salida”, manifestaron.

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Pidieron saber si se cuenta con comedores habilitados, ya que hoy están utilizando las oficinas vacías de los diferentes pisos y la indicación que reciben es que esta prohibido almorzar en sus escritorios.

“Solicitamos saber si los ascensores del edificio reúnen las condiciones técnicas requeridas, ya que hay quejas de que no funcionan bien, así también del sistema de alarmas, ya que hubo un caso en el que la alarma sonó y nadie sabía que pasaba, ni como apagar, estuvo sonando todo el día”, agregaron desde Sifemec.

La nota está firmada por el secretario general del sindicato, Rubén Irala. “Teniendo en cuenta que hay varias falencias a solucionar, solicitamos que se suspenda el traslado de nuevas oficinas a dicho edificio hasta tanto se solucionen los problemas básicos”, remarcaron en la misiva.

¿Cuánto costaron los nuevos edificios del Gobierno en el Puerto?

Las torres fueron inauguradas en abril del 2023 y recién luego de más de tres años, comenzó la mudanza de varias carteras del Estado, incluida el MEC. La inversión fue de US$ 100 millones, únicamente en la infraestructura.

Además, Itaipú invirtió otros US$ 3,9 millones en “readecuaciones” y reparaciones, luego de descubrirse justamente filtraciones de agua. Esta inversión fue dentro del período actual, con Santiago Peña como presidente de la República y Justo Zacarías Irún - parte del clan de los Zacarías Irún en CDE-, como director general paraguayo de la hidroeléctrica.

Siempre según los empleados del MEC, este traslado de más oficinas se suspendió temporalmente debido a los inconvenientes. Consultamos al ministro de Educación, Luis Ramírez, sobre los reclamos y la supuesta pausa en el traslado, pero no respondió a nuestros intentos de comunicación.