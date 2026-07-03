Santi Peña presume “Escuelas Abiertas”, pero no paga a docentes

El presidente de la República, Santiago Peña, presumió sobre el programa “Escuelas Abiertas” en su informe de gestión 2026 presentado ante el Congreso Nacional, este miércoles.

El proyecto forma parte del Plan Sumar, cuyo objetivo principal es alejar a niñas, niños y jóvenes de las adicciones, a través de la práctica de deportes, actividades artísticas y de entretenimiento.

En el informe de gestión completo, más extenso que el resumen leído por Peña en el Parlamento, se lee que las Escuelas Abiertas se constituyen como espacios de desarrollo, protección e inclusión.

“Implementada en 300 instituciones educativas de los 17 departamentos y Asunción, alcanzando a 26.049 estudiantes, esta estrategia demostró que, cuando la escuela se abre desde el afecto y lo lúdico, los estudiantes asisten con mayor motivación de aprender y compartir, transformando su percepción de la institución educativa como su segundo hogar”, dice el reporte.

Informe de Peña: los logros de Escuelas Abiertas, según el presidente

Estos son los logros del programa Escuelas Abiertas, que se aplica en vacaciones de verano y en las vacaciones de invierno, según el presidente:

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Construcción de un clima escolar positivo : Se convirtió en un espacio seguro con actividades constructivas en zonas críticas (como comunidades del Bañado y áreas periurbanas de Central y Asunción), mitigando factores de riesgo vinculados al consumo de sustancias psicoactivas.

Alcance comunitario: La experiencia trascendió a los alumnos expandiéndose a la realización de talleres y actividades físicas para los padres que acompañaban a sus hijos.

Desarrollo de resiliencia y autoestima: A través del arte, la lectoescritura y el deporte, los chicos encontraron formas para canalizar emociones, miedos y frustraciones. Para muchos adolescentes, fue la primera vez que tuvieron acceso a espacios donde su voz y su creatividad eran el centro de la actividad.

En cuanto a las capacitaciones a docentes que fueron los facilitadores del programa en las instituciones educativas, estas se realizaron en la plataforma Mbo’ehára 360 del MEC y en una institución de educación superior, cuyo nombre no fue dado a conocer. Supuestamente, 800 profesores fueron capacitados en “Prevención del Uso de Sustancias Psicoactivas a través de las Habilidades para la vida”.

Gobierno adeuda a 1.200 docentes por “Escuelas Abiertas”

Más allá del documento oficial, docentes de todo el país denuncian que asistieron a capacitaciones, abrieron y limpiaron las instituciones educativas para poder recibir a los niños, todo durante las vacaciones de verano, sin embargo el MEC nunca les pagó el total prometido por formar parte del proyecto, es decir, nunca cumplió con su compromiso, pese al alarde que hace Peña sobre el plan.

Además, el ministro de Educación, Luis Ramírez, presenta “Escuelas Abiertas” en sus viajes por el mundo, como un ejemplo de inclusión y de promoción de los derechos de los estudiantes.

La organización del programa Escuelas Abiertas está a cargo de “Olimpiadas Especiales”, en conjunto con la cartera educativa. El vicepresidente de Olimpiadas Especiales era el actual ministro de Educación, Luis Ramírez, y el presidente actual es Luis Cáceres Brun, ex viceministro del MEC.

Los contratos con los profesores, directores de escuelas y funcionarios de direcciones departamentales fueron firmados por Cáceres Brun y no por la cartera educativa. En total son 1.200 los educadores que no cobraron aún por las últimas 5 jornadas de las 24, realizadas de enero a abril.

¿Dónde está el dinero? Lo que debe el MEC a profesores

El pago a docentes se distribuye de esta manera: Los profesores que son los facilitadores en los centros educativos, deben recibir G. 120.000 por cada fecha. Los directores, G. 170.000, y los técnicos de supervisiones escolares, alrededor de G. 200.000.

El director de Olimpiadas Especiales, Luis Cáceres Brun, confirmó que hasta la fecha, luego de seis meses después de comenzar con las actividades, solo pagaron 19 de los 24 encuentros realizados.

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Según había afirmado Cáceres en conversación con ABC, los pagos se tenían que realizar esta semana, no obstante, los profesores reclaman que siguen sin cobrar.

“Cómo van a pedirnos que trabajemos así en el receso de invierno, que ya llega, si no nos están pagar todo todavía por lo trabajado en verano”, lamentó una de de las profesoras afectadas.