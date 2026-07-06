Concurso del MEC: buscan técnicos con salarios de G. 8,5 millones

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), a través de su Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos (UEPP), abre un llamado público para concursar por puestos técnicos para revisar infraestructura escolar en todo el país.

El proceso de postulación inicia el 8 de julio y se extenderá hasta el 14 de julio de 2026. “Esta convocatoria forma parte de los esfuerzos del MEC por avanzar en la ejecución de sus iniciativas estratégicas”, indican en un comunicado.

Es decir, los posibles interesados tienen apenas seis días para presentar sus documentaciones y participar en esta iniciativa. La UEPP, a cargo de Dalila Zar, ya había sido objeto de polémica por críticas en concursos anteriores debido al escaso tiempo que brinda en sus llamados. Aún así, esta vez repitió la misma fórmula.

El cronograma para la evaluación curricular y documental de los postulantes, se desarrollará del 15 al 17 de julio de 2026. Los resultados finales se publicarán el 29 de julio de 2026. La notificación a ganadores está prevista para el viernes 31 de julio de 2026.

Concurso en el MEC: ¿Cuáles son los cargos vacantes?

Los cargos vacantes en esta convocatoria son ocho. Piden seis supervisores de obras, un técnico en monitoreo y un técnico en certificación.

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Para los tres perfiles, se estiman pagos de G. 8,5 millones y es en el marco del proyecto denominado “mejoramiento de infraestructura y equipamiento de colegios técnicos de educación media del sector oficial, a nivel país, convocatoria N° 03/26″.

La modalidad de contrato es “por resultado” y los pagos serán contra presentación y aprobación de informes, a razón de los G. 8,5 millones, más el IVA incluido. No se especifica en la resolución de la convocatoria si la presentación de los reportes se debe realizar cada mes o si es que hay un tiempo mínimo establecido para el efecto.

Concurso en el MEC: el trabajo que tendrán que hacer los contratados

La UEPP indica que el personal contratado, básicamente, tendrá a su cargo la “evaluación, seguimiento y monitoreo” de obras que deben realizarse en los colegios técnicos, principalmente en la región oriental.

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“Esto concentra las actividades de auditoría financiera y de gestión anuales, auditoría técnica de obras, y recursos para gastos operativos que serán asignados al proyecto de apoyo para la ejecución de programas del MEC, financiados por el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI)”, dice la resolución N° 244/26 de esta unidad.