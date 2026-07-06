MEC registró 184 títulos de Obstetricia de carreras no acreditadas

La Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), publicó esta mañana un informe sobre el nivel de calidad de las carreras de Obstetricia que son ofertadas en el país.

El reporte incluye registros del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), los procesos de evaluación y acreditación desarrollados por la Agencia y el registro de títulos del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), correspondiente al período 2023-2026.

Grave. Según este análisis, existen actualmente 33 carreras de grado en Obstetricia habilitadas por el Cones en el país, de las cuales apenas 2 cuentan con acreditación vigente. La tasa de acreditación vigente es bajísima, de solo el 6% del total de la oferta académica.

Las más de 30 especialidades están habilitadas en 5 institutos de educación superior. La Agencia recuerda además que Obstetricia está dentro del mapa de carreras de Ciencias de la Salud que deben contar con acreditación obligatoria, según el artículo 2 de la ley N° 2072/03.

Obstetricia: MEC registró casi 200 títulos de carreras no acreditadas en 3 años

Otro dato revelador en el informe de la Aneaes es que el MEC registró 426 títulos de grado en Obstetricia, entre el 2023 y el 2026, de los cuales 242 corresponden a carreras acreditadas, lo que en promedio corresponde al 56,8% del total.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Medicina: Cones aprueba mudar carreras de Pedro Juan a Asunción

El MEC registró 184 títulos de grado en Obstetricia de carreras sin acreditación (43,2%), en los últimos tres años. En este punto, la Agencia aclara que todas las carreras con emisión de títulos de grado en esta especialidad, se encuentran actualmente en proceso de acreditación.

“Si bien la cobertura de acreditación continúa siendo limitada, las convocatorias 2025 y 2026 representan un avance importante en el fortalecimiento del aseguramiento de la calidad, con la incorporación de tres instituciones a los procesos de evaluación con fines de acreditación, ampliando progresivamente la cobertura en una carrera estratégica para el sistema de salud”, indicaron desde Aneaes.

La institución también hace énfasis en la importancia de fortalecer la calidad de la formación en esta carrera de salud, considerando su “incidencia directa” en la atención materno-infantil, la seguridad de la madre y del recién nacido, así como en el fortalecimiento de los servicios de salud reproductiva del país.

Preocupante: miles de títulos registrados por el MEC no tienen acreditación

Según los recientes reportes de la Aneaes, existen miles de títulos que fueron registrados por el MEC y que provienen de carreras no acreditadas, tomando como muestra los últimos tres años, del 2023 al 2026.

Lea más: Títulos falsos: advierten que credencialismo y descontrol del Cones hunden la educación

De las 53 carreras habilitadas en Farmacia y Química por el Cones, apenas 4 cuentan con acreditación vigente, lo que representa una tasa de solo el 7,5%. Pese a esta situación, la cartera educativa emitió 1.364 títulos de grado en esta especialidad, de carreras sin sello de calidad.

En Psicología, el MEC registró 4.129 títulos de grado entre el 2023 y el 2026, de los cuales 1.683 no contaban con acreditación.